Pai do menino baleado em escola de Cambé pede orações

O pai do estudante de 16 anos que foi baleado em um atentado na manhã desta segunda-feira (19) em um colégio estadual de Cambé, no norte do Paraná, pediu orações em prol de seu filho, que está internado em estado grave. A vítima foi baleada na cabeça.

continua após publicidade

Rodrigo Augusto conversou com a equipe de reportagem do RPC Paraná, filial da Globo no estado, e lamentou o ocorrido, ainda mais por hoje ser seu aniversário e não poder comemorá-lo ao lado do filho. "Mora com os meus pais, né, e ele ia para escola hoje. Ontem falei com ele. É meu aniversário hoje, e a gente fica junto o dia inteiro no meu aniversário, e aí né... hoje eu não pude de manhã. Peço orações para todo mundo, quem conhece meu filho sabe. Não mexia com ninguém", disse o homem.

- LEIA MAIS: Ataque em escola do Paraná: veja o que se sabe até o momento

continua após publicidade

O aluno está internado no Hospital Universitário de Londrina e conta com o apoio de aparelhos para respirar. Ele deve ser submetido a exames laboratoriais e tomografia computadorizada de crânio em breve.

A família dele está em frente à unidade de saúde.

Com informações do G1.

Siga o TNOnline no Google News