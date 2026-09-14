Pai desce em poço de 10 metros de profundidade e salva filho de 1 ano no Paraná
Homem conseguiu retirar o bebê do local de risco antes mesmo da chegada das equipes do Corpo de Bombeiros
Um homem resgatou o próprio filho, de apenas 1 ano e meio, após a criança cair em um poço de água com cerca de 10 metros de profundidade na tarde deste domingo (13), em Serranópolis do Iguaçu, no Oeste do Paraná. Ao notar a queda do menino, o pai agiu de forma imediata, desceu no poço e conseguiu retirar o bebê do local de risco antes da chegada do socorro profissional.
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Equipes do 9º Batalhão de Bombeiros Militar de Medianeira foram acionadas para prestar atendimento na ocorrência. De acordo com a corporação, a agilidade do pai na intervenção foi um fator decisivo para garantir a integridade da criança e evitar um desfecho fatal.
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Após os primeiros socorros prestados no local pela equipe dos bombeiros, o bebê foi encaminhado para a Maternidade Nossa Senhora da Luz, no município vizinho de Medianeira, para receber acompanhamento e avaliação médica especializada. Até o momento, o hospital e as autoridades não divulgaram atualizações sobre o estado de saúde do menino. As causas e circunstâncias que levaram à queda da criança no poço serão apuradas.