Pai de santo é preso por estuprar a filha menor e importunar fiéis em Sarandi

Um pai de santo de 53 anos foi preso preventivamente nesta segunda-feira (29) em Sarandi (PR), na região norte do estado, suspeito de estupro, cárcere privado e violência doméstica contra a filha, além de importunação sexual contra frequentadoras da tenda de umbanda onde ele atuava. A prisão ocorreu em operação conjunta da Polícia Civil do Paraná (PCPR) com a Guarda Civil Municipal (GCM) de Sarandi.

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Segundo a delegada Karoliny Neves, os boletins de ocorrência foram registrados em janeiro deste ano. O caso veio à tona quando uma adolescente procurou uma das mulheres da tenda e relatou que o pai de santo sugeriu dormir com ela. A mulher que recebeu a denúncia soube então de outros 15 relatos de vítimas. Uma delas foi a filha do suspeito, que afirmou ter sido estuprada pelo pai aos 15 anos.



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As demais vítimas relataram que o homem fazia trabalhos espirituais para meninas em situação de vulnerabilidade e dizia que, em troca, elas deveriam fazer sexo com ele. Uma mulher contou que foi expulsa da tenda quando não aceitou a importunação sexual.



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Depoimentos, relatórios de escuta especializada das vítimas e análises periciais foram reunidos em inquérito policial, que embasou a denúncia do Ministério Público do Paraná (MP-PR) contra o suspeito. "De acordo com as investigações, o acusado se valia de sua posição de liderança e ascendência em um estabelecimento local para constranger as vítimas e praticar os atos ilícitos", explicou a delegada.

O pai de santo foi encaminhado à Vara Criminal da Comarca de Sarandi e aguarda o prosseguimento do processo.