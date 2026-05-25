Pai de jovem que matou a mãe é encontrado morto com tiro na cabeça no PR
Advogado Celso Jiro Kanayama foi achado morto na mesma casa onde a filha matou a própria mãe, esposa de Celso, em 2023
O advogado Celso Jiro Kanayama, de 62 anos, foi encontrado morto com um tiro na cabeça dentro de uma residência na Vila Estrela, no cruzamento das ruas Amazonas e Padre Nóbrega, em Ponta Grossa (PR), no domingo (24). O caso ganhou repercussão por se tratar do pai de Camila Mayumi Kanayama, presa após confessar o assassinato da própria mãe, Doraci Kanayama, de 58 anos, no mesmo imóvel, em 2023.
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O caso mobilizou equipes da Polícia Militar (PM), Serviço de Atendimendo Móvel de Urgência (Samu), Polícia Científica e Instituto Médico-Legal (IML). Quando os socorristas chegaram ao local, Celso já estava sem sinais vitais. Natural de Imbituva, ele atuava como servidor público.
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Em 2023, Camila confessou ter matado a mãe a facadas dentro da casa da família, alegando sofrer agressões constantes. A Polícia Civil do Paraná (PCPR) também investigou alegações de que ela estaria em surto psicótico durante o crime. Camila segue internada no Complexo Médico Penal de Ponta Grossa e o caso ainda não foi encerrado.
O velório de Celso Jiro Kanayama ocorre nesta segunda-feira (25) na Capela do Luto Sant'Ana, em Ponta Grossa. O sepultamento está marcado para esta terça-feira (26) no Cemitério Parque Jardim Paraíso.