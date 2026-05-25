Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--

Paraná

publicidade
FATALIDADE

Pai de jovem que matou a mãe é encontrado morto com tiro na cabeça no PR

Advogado Celso Jiro Kanayama foi achado morto na mesma casa onde a filha matou a própria mãe, esposa de Celso, em 2023

Escrito por Da Redação
Publicado em 25.05.2026, 22:21:25 Editado em 25.05.2026, 22:21:21
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

Pai de jovem que matou a mãe é encontrado morto com tiro na cabeça no PR
Autor O caso ganhou repercussão por se tratar do pai de Camila Mayumi Kanayama, presa após confessar o assassinato da própria mãe, Doraci Kanayama, de 58 anos, no mesmo imóvel, em 2023 - Foto: Reprodução/Rede Massa

O advogado Celso Jiro Kanayama, de 62 anos, foi encontrado morto com um tiro na cabeça dentro de uma residência na Vila Estrela, no cruzamento das ruas Amazonas e Padre Nóbrega, em Ponta Grossa (PR), no domingo (24). O caso ganhou repercussão por se tratar do pai de Camila Mayumi Kanayama, presa após confessar o assassinato da própria mãe, Doraci Kanayama, de 58 anos, no mesmo imóvel, em 2023.

📰 LEIA MAIS: Carro é arrastado pela chuva em rua do Interlagos em Apucarana

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

O caso mobilizou equipes da Polícia Militar (PM), Serviço de Atendimendo Móvel de Urgência (Samu), Polícia Científica e Instituto Médico-Legal (IML). Quando os socorristas chegaram ao local, Celso já estava sem sinais vitais. Natural de Imbituva, ele atuava como servidor público.

📲 Clique aqui e receba as notícias do grupo do TNOnline no WhatsApp

Em 2023, Camila confessou ter matado a mãe a facadas dentro da casa da família, alegando sofrer agressões constantes. A Polícia Civil do Paraná (PCPR) também investigou alegações de que ela estaria em surto psicótico durante o crime. Camila segue internada no Complexo Médico Penal de Ponta Grossa e o caso ainda não foi encerrado.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O velório de Celso Jiro Kanayama ocorre nesta segunda-feira (25) na Capela do Luto Sant'Ana, em Ponta Grossa. O sepultamento está marcado para esta terça-feira (26) no Cemitério Parque Jardim Paraíso.

Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
Crime JUSTIÇA NOTÍCIAS Ponta Grossa saúde mental
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Paraná

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV