Pai de jovem assassinado em Sarandi fica em estado grave após acidente

Acidente aconteceu no domingo, mesmo dia do assassinato

Uma das vítimas do grave acidente registrado na manhã do último domingo (30) em Maringá, no norte do Paraná, é o pai biológico de um jovem assassinado em Sarandi. O acidente e o homicídio ocorreram no mesmo dia e também no mesmo horário, por volta das 7 horas da manhã.

No total, cinco pessoas ficaram feridas depois que um carro bateu contra uma árvore em uma avenida de Maringá. Segundo a Polícia Militar (PM), a colisão ocorreu na Avenida Mandacaru, em frente à delegacia.

Dentro e fora do veículo, segundo o Corpo de Bombeiros, foram encontradas garrafas de bebida alcoólica. O motorista não fez teste do bafômetro. Um dos passageiros recusou atendimento médico. Outras cinco vítimas, incluindo o motorista, foram socorridas e encaminhadas para o hospital.

A vítima em estado grave é pai do jovem Kauan Edvaldo Santos da Silva, de 20 anos, morto a pedradas em Sarandi. O homicídio foi registrado por volta das 7 horas do mesmo dia, mesmo horário do acidente.

O crime ocorreu no cruzamento da Rua Cruzeiro do Sul com a Avenida Universal, no bairro Jardim Universal, em Sarandi.

De acordo com as informações, moradores do bairro encontraram o jovem caído todo ensanguentado e com ferimentos graves na cabeça. As equipes da Polícia Militar e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), foram acionadas mas o jovem não resistiu. A autoria do homicídio é investigada.

As informações são do Ric Mais, G1 e Plantão Maringá.

