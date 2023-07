Pai de família é baleado na frente dos filhos em circo no Paraná

Pais e filhos que estavam esperando na fila para entrar em uma apresentação de circo foram surpreendidos por um atirador, na noite deste domingo (2), em Curitiba, capital do Paraná. Um rapaz, que é monitorado por tornozeleira eletrônica, foi até o circo e atirou em um homem, que estava com seus filhos e sua esposa. O baleado precisou ser encaminhado com urgência para o Hospital do Trabalhador.

No momento do crime, três policiais militares que também estavam no circo acompanhados de suas famílias. Ao presenciar a tentativa de homicídio, os agentes perseguiram o suspeito e conseguiram efetuar a prisão a cerca algumas quadras do local onde aconteceu a tentativa de homícidio, no bairro Pinheirinho.

O jovem preso revelou que fez os disparos por vingança, pois a vítima teria disparado contra um irmão dele há alguns dias.

