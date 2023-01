Pai de autista é agredido em briga por vaga especial de carro no PR

Da Redação

A esposa da vítima pretende registrar boletim de ocorrência contra o empresário

O suposto uso irregular de uma vaga destinada a Pessoas com Deficiência (PcD) terminou em confusãono início da tarde deste sábado (7) na esquina das ruas Nilo Cairo e Francisco Torres, no Centro de Curitiba.

A vaga teria sido ocupada pelo dono de uma padaria que fica no local pelo proprietário do estabelecimento, com sua caminhonete. No mesmo momento, um casal se aproximou com a filha, que tem autismo, e a mãe pediu que o empresário retirasse o automóvel do espaço, para que pudessem estacionar.

De acordo com a mulher, o empresário não gostou do pedido e foi quando começou o desentendimento. Ela contou para a reportagem da Banda B, que esteve no local, que o homem agrediu o marido dela, quem dirigia o carro da família.



“Pedi para o rapaz, dono da padaria, sair da vaga de PcD, porque minha filha é autista e iria estacionar na vaga. Ele ficou bravo. Saiu um cara aqui de dentro, um gordão fortão, com um cacetete na mão, e bateu nele”, conta a esposa da vítima.

De acordo com a mulher, o marido retrucou apenas verbalmente. Ele teria sido agredido pelo empresário e pelo funcionário da padaria com o objeto, conforme informações da Polícia Militar. O Siate foi acionado e o motorista ficou ferido e foi atendido e levado ao Hospital Evangélico. Os agressores teriam fugido do local em seguida.

A esposa da vítima pretende registrar boletim de ocorrência contra o empresário em uma delegacia da capital.

Com informações da Banda B.

