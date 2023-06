Pai de adolescente morta em colégio se emociona durante velório

O corpo de Karoline Verri Alves, adolescente de 17 anos que foi morta a tiros em um ataque em um colégio de Cambé, norte do Paraná, está sendo velado nesta terça-feira (20). O pai da estudante, Dilson Antonio Alves, conversou com a equipe de reportagem da Ric TV durante o ato fúnebre e se emocionou ao falar sobre a filha.

O homem falou sobre os planos que a jovem traçou para o futuro e o amor que tinha por ela. “A Karol era a menina dos olhos do pai. Uma menina sorridente, alegre, sempre em dia com os deveres. Uma menina que tinha os compromissos na igreja, com o trabalho, com os estudos, era uma menina de exemplo […] Ela queria ir para os Estados Unidos, estudar, voltar, ser professora, também tinha o sonho de confeitaria”, disse Dilson.

Ainda emocionado, o pai alegou que será difícil continuar sem a filha aqui. "Vamos nos agarrar em Deus", afirmou.

Dilson comentou que os outros dois filhos vão se casar em breve, sendo um em setembro e o outro em fevereiro, e que Karol seria a madrinha do matrimônio do irmão.

Com informações do Ric Mais.

