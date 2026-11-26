Crimes ocorriam à noite, quando a mãe ia à universidade ou à academia; mulher descobriu pesquisas de conteúdo sexual explícito na conta do suspeito

Um homem de 60 anos foi preso temporariamente no final da tarde de terça-feira (24), em Ponta Grossa, nos Campos Gerais do Paraná, suspeito de estuprar a própria filha, de 4 anos. A prisão foi realizada pelo Núcleo de Proteção à Criança e ao Adolescente (Nucria) da Polícia Civil após a mãe da criança procurar as autoridades para denunciar o caso. O nome do investigado não foi divulgado para preservar a identidade da vítima.

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De acordo com a delegada Renata Batista, responsável pelo inquérito, o caso veio à tona depois que a menina relatou espontaneamente à mãe que o pai tocava em suas partes íntimas. As investigações apontam que os abusos costumavam acontecer durante a noite, no período em que a mulher saía para ir à universidade ou à academia e deixava a criança sob os cuidados do pai.

Ainda segundo a delegada, após ouvir o relato da filha, a mãe encontrou diversas pesquisas de conteúdo sexual explícito em uma conta do suspeito que estava conectada ao aparelho celular pessoal dela. O histórico incluía buscas por vídeos envolvendo relações entre mulheres virgens e homens mais velhos, material que foi anexado à investigação.

Além do mandado de prisão temporária, os policiais civis cumpriram um mandado de busca e apreensão na residência do suspeito, onde um telefone celular foi recolhido. “A prisão tem prazo inicial de 30 dias para garantir o andamento do inquérito e evitar a destruição de provas. O dispositivo passará por perícia para apurar a existência de material de exploração sexual infantojuvenil”, explicou a delegada Renata Batista. O homem foi autuado pelo crime de estupro de vulnerável, cuja pena prevista varia de 10 a 18 anos de reclusão.