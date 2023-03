Pai compra apartamento para filho e acaba morto por causa do presente

Da Redação

Um homem, de 54 anos, foi assassinado pelo próprio filho na cidade de Piraquara, na região Metropolitana de Curitiba, na noite desta segunda-feira (27). Wilson Ferreira Lima teria sido morto por causa de um presente.

Conforme informações da RICtv, o pai teria comprado um apartamento para presentear o filho Wilson Ferreira Lima Júnior. O imóvel fica localizado no bairro Santa Cândida, em Curitiba. O jovem que é usuário de drogas, porém, alugou a residência a outros viciados.

No último domingo (26), o pai foi até o apartamento, na capital do Paraná, e teria dito que ia retirar os viciados do local. O filho não gostou da atitude. Mais tarde, foi até a casa do progenitor e o ameaçou de morte caso cumprisse o prometido.

Nesta segunda-feira (27), o filho retornou até a residência do pai com uma moto roubada. Entrou no imóvel e assassinou a vítima com dois tiros. Ele não conseguiu fugir com a moto, porque quebrou a embreagem da motocicleta. Então, o filho fugiu a pé.

A Polícia Militar do Paraná (PMPR) atendeu a ocorrência. Não há informações se o jovem foi preso.

Fonte: Informações RicMais.

