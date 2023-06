Pai bate na moto do filho, cai e morre atropelado por caminhão no PR

Siga o TNOnline no Google News

Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Um motociclista, de 62 anos, morreu em um grave acidente registrado na altura do Km 175,4 da BR-373, em Ponta Grossa, nos Campos Gerais do Paraná, na noite desta quinta-feira (9). Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a vítima perdeu o controle do veículo ao passar por uma lombada e bateu na moto que seguia na sua frente, conduzida pelo próprio filho, de 39 anos.

continua após publicidade

- LEIA MAIS: Suspeito de tráfico agride policiais da Rotam e é preso em Apucarana

- Clique aqui e receba nossas notícias pelo WhatsApp

continua após publicidade

Com a batida, o pai de 62 anos caiu da moto e foi atingido por um caminhão que seguia na faixa central da rodovia. O motociclista foi arrastado pelo caminhão e chegou a ser socorrido no local, mas não resistiu aos ferimentos. O filho não se feriu.

O motorista do caminhão, de 50 anos, saiu ileso. Ele foi submetido ao teste do bafômetro, que deu resultado negativo para o consumo de bebidas alcoólicas.

Com informações: Ric Mais

Siga o TNOnline no Google News