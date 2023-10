Pai arrastado com família em rio foi localizado em "estado de choque"

Foi encontrado com vida, na noite de segunda-feira (9), o pai arrastado com a família em um rio de Irati, na região central do Estado. Cleomar Elton van Ryn estava debilitado e em estado de choque, afirma o Corpo de Bombeiros.

O homem de 35 anos foi avistado por vizinhos perto da própria residência, que fica junto ao rio. "Ele foi conduzido ao hospital. Não tinha lesões aparentes, mas estava bastante debilitado e também em choque por todo o acontecido. A correnteza estava puxando muito, deve ter se desgastado bastante para sair do local", relatou o sargento Gerson Machado ao G1.

O carro que Cleomar conduzia foi arrastado para o Rio Preto na noite de domingo (8) ao tentar atravessar a ponte de uma estrada rural que estava alagada. A esposa dele, Tatiane Furman, de 26 anos, foi encontrada na mesma noite, com ferimentos leves. Já a filha de dois anos do casal foi localizado no final da tarde de segunda-feira (9), dentro do carro submerso, sem vida.

