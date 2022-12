Pai abusa da filha de 10 anos e ainda grava imagens em celular

Da Redação

Imagem Ilustrativa - a criança teria sido abusada pelo própria pai, quando foi passar uns dias com ele, no sudoeste

A Polícia Civil de Pato Branco, no Sudoeste do Paraná, realizou a prisão de um homem acusado de abusar sexualmente da própria filha, uma menina de 10 anos. E, ainda mais grave, o homem teria feito registros do abuso, em vídeo, encontrado em seu celular.

Um inquérito policial foi aberto na Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher, da Polícia Civil, na cidade de Clevelândia, na região Sudoeste, para investigar o caso. Um outro homem, que também residia na casa onde o crime foi cometido, também vai ser investigado como suspeito.

A Políca Civil de Pato Branco recebeu da própria avó da criança as informações sobre a suspeita de abuso. A mulher disse que a menina teria sido vítima de abuso quando foi passar alguns dias com o pai, em Clevelândia.

Policiais da Delegacia da Mulher realizaram diligências e cumpriram os mandados de prisão provisória e de busca e apreensão, ocasião em que teriam localizado as imagens gravadas no celular do suspeito. Os policiais também apreenderam roupas que o homem teria usado no dia do abuso.

A roupa e o celular foram encaminhados para a Polícia Científica, que vai realizar as perícias e exames para instruir o inquérito. Em uma nota, a Delegacia da Mulher informou ainda que, durante as buscas realizadas em cumprimento aos mandatos judiciais, surgiram suspeitas de que um outro homem, que reside no local onde o crime teria sido cometido e parente da vítima, pode ter envolvimento com os fatos.

Com Informações Diário do Sudoeste

