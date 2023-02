Pai abandona criança em parquinho de lanchonete no Paraná

Da Redação

Clientes de uma rede de lanchonete ficaram indignados e acionaram a Polícia Militar (PM) após encontrarem uma menina, de apenas 5 anos de idade, sozinha e chorando no parquinho do estabelecimento. Eles descobriram que o pai da criança deixou ela no local.

O caso aconteceu na noite desta sexta-feira (03) no bairro Boa Vista, em Curitiba, capital do estado do Paraná.

Enquanto a equipe da PM não chegava na lanchonete, um casal que estava no estabelecimento acolheu a pequena e deu uma lanche para a menina, que alegou estar com muita fome. O pai da criança, no entanto, apareceu no local antes das autoridades.

De acordo com relato de testemunhas, o homem agiu como se nada tivesse acontecido. Para piorar a situação, ele ficou bravo porque as pessoas deram comida para a filha. Ele afirmou que não era a primeira vez que deixava a menina sozinha em uma situação semelhante.

Quando os policiais chegaram, ele alegou que precisou ir buscar um aspirador de pó no bairro Atuba, cerca de 5 quilômetros de distância da lanchonete. Ele foi encaminhado até uma delegacia para assinar um termo circunstanciado e o caso será investigado pelo Núcleo de Proteção à Criança e ao Adolescente Vítimas de Crimes (Nucria) da Polícia Civil.

