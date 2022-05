Pagamento parcelado do IPVA termina nesta segunda-feira

Da Redação

O calendário para pagamento parcelado do IPVA 2022 chega ao fim. Os proprietários de veículos de placas com finais 9 e zero devem pagar a quinta e última parcela do imposto até esta segunda-feira (23). Para emitir a guia basta acessar o portal da Secretaria de Estado da Fazenda (Sefa).

É possível quitar o débito via PIX pelos canais eletrônicos de qualquer instituição bancária ou mesmo por meio de aplicativos. A alíquota do tributo é de 3,5% ou 1% do valor do veículo, dependendo do tipo. É preciso ter em mãos o número do Renavam, que consta no Certificado de Registro e Licenciamento de Veículos (CRLV). O pagamento do imposto é requisito obrigatório para emissão do certificado pelo Detran/PR.

O contribuinte que deixar de recolher IPVA fica sujeito a multa de 0,33% por dia de atraso e juros de mora com base na taxa Selic. Passados 30 dias, o percentual da multa é fixado em 10% do valor do imposto.

A inadimplência do IPVA impossibilita também obter o licenciamento. Após o vencimento, que é definido pelo Detran/PR, o veículo estará em situação irregular perante a legislação de trânsito e o proprietário poderá sofrer sanções previstas no Código de Trânsito Brasileiro (CTB), inclusive com a apreensão do veículo.

CARTÃO DE CRÉDITO – Em caso de atraso, os contribuintes podem parcelar o imposto atrasado de 2022 em até 12 vezes pelo cartão de crédito – vale para falta completa do pagamento ou de alguma parcela já vencida.

Confira o calendário de vencimento do parcelamento do IPVA 2022:

Finais de placa 1 e 2 – 17/05 (vencido)

Finais de placa 3 e 4 – 18/05 (vencido)

Finais de placa 5 e 6 – 19/05 (vencido)

Finais de placa 7 e 8 – 20/05 (vencido)

Finais de placa 9 e 0 – 23/05