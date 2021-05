Pagamento da 4ª parcela do IPVA 2021 começa nesta terça

Continua após publicidade

O pagamento da 4ª parcela do Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) 2021 retorna nesta terça-feira (18). A ordem de vencimento, de acordo com o dígito final da placa do veículo, segue até segunda-feira da semana que vem (24).

A retomada dos pagamentos aconteceu em abril, com o vencimento da 3ª parcela. Em razão do acirramento da pandemia da Covid-19, em março, a Secretaria da Fazenda havia postergado os vencimentos em um mês.

Assim, as três parcelas restantes tiveram seus prazos adiados em um mês: a 3ª, que deveria ser paga em março, teve seu prazo postergado para abril, e assim sucessivamente até a 5ª e última parcela, em junho.

Enquanto em muitos estados a cobrança já foi feira em sua integralidade, os contribuintes paranaenses ganharam mais três meses para a quitação.

COMO PAGAR – O parcelamento em cinco meses foi uma novidade no pagamento do imposto este ano – até 2020, o parcelamento máximo era de três meses. O objetivo do aumento das parcelas foi facilitar a vida do contribuinte paranaense tendo em vista as dificuldades causadas pela continuidade da pandemia do coronavírus.

Mas é importante ficar atento: os contribuintes não recebem mais boleto para efetuar o pagamento, nem qualquer outro tipo de correspondência. Para emitir a guia, basta acessar o site www.fazenda.pr.gov.br/ipva. É preciso ter em mãos o número do Renavam, que consta no Certificado de Registro e Licenciamento de Veículos (CRLV).

Apenas com o número do Renavam também é possível pagar o imposto diretamente nos caixas ou canais de atendimento de sete bancos credenciados: Banco do Brasil, Itaú, Santander, Bradesco, Sicredi, Banco Rendimento e Bancoop.

A quitação do IPVA é requisito obrigatório para emissão do certificado de licenciamento de veículo pelo Detran/PR.

Confira a tabela dos vencimentos: