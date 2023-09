Padre que sofreu acidente há um mês na PR-323 segue na UTI

Um acidente grave de trânsito envolvendo um padre foi registrado no dia 29 de agosto em um trecho da PR-323, próximo à ponte do Rio Ivaí, em Doutor Camargo, município do noroeste do Paraná. O carro que ele dirigia colidiu com um caminhão.

continua após publicidade

O religioso, identificado como Joseir Sversutti, da Paróquia Nossa Senhora do Rocio, de Ivatuba, precisou ser intubado e levado de helicóptero ao Hospital Santa Casa de Maringá. Um mês depois do acidente, o padre segue em estado grave na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) da instituição de saúde.

- LEIA MAIS: Padre da Arquidiocese de Maringá é intubado após acidente na PR-323

continua após publicidade

Sversutti se acidentou após tentar cruzar a rodovia e ter seu veículo atingido na lateral por um caminhão. Com o impacto da batida, o automóvel em que o padre estava foi arrastado por cerca de 30 metros.

Logo após a colisão, a Arquidiocese de Maringá comunicou que o estado de saúde do padre Joseir Sversutti inspira cuidados. As causas serão apuradas pela Polícia Rodoviária Estadual (PRE).

Com informações do GMC Online.

Siga o TNOnline no Google News