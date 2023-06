Padre morre durante feijoada no Paraná e gera comoção entre fiéis

A morte do padre Genivaldo Ximenes, da Paróquia Nossa Senhora Aparecida, em Campo Magro, na Região Metropolitana de Curitiba, comoveu os fiéis. Por volta das 14 horas deste domingo (04), o padre participava de uma feijoada realizada pela Capela Santa Luzia, também em Campo Magro, quando desmaiou. Ele chegou a ser atendido por uma ambulância, mas não resistiu e morreu, segundo informações publicadas pela paróquia nas redes sociais. O padre completaria 62 anos nesta segunda (5).

Foi cônego na Catedral de Nossa Senhora da Luz dos Pinhais, a igreja matriz da Arquidiocese Metropolitana de Curitiba. Padre Genivaldo foi Pároco da Matriz Nossa da Piedade alguns anos atrás e estava atualmente na Paróquia Nossa Senhora Aparecida, no Jardim Boa Vista em Campo Magro.

O velório começará à meia-noite deste domingo (4) na Igreja da Matriz de Campo Magro, na Rua Camélias, 163, no Jardim Boa Vista, em Campo Magro. A missa com corpo presente está marcada para as 14 horas desta segunda (5). Em seguida, acontecerá o sepultamento no Cemitério Orleans, em Curitiba.

Repercussão

Centenas de autoridades e fiéis manifestaram pesar pela morte repentina do padres nas redes sociais.

“Neste domingo os sinos dobram pelo falecimento do bom amigo padre Genivaldo, servo de Deus e dos pobres, pároco da igreja Nossa Senhora Aparecida, em Campo Magro. Devoto de Maria, mãe de Jesus, era exemplo de humildade e fé cristã. Era homem simples e bem humorado. Tinha coração aberto e recebia a todos com educação e alegria. Faleceu como viveu, compartilhando a mesa com seu rebanho na capela Santa Luzia. Que a fé na vida eterna seja para seus familiares, amigos e paroquianos, o alívio e conforto para a dor da despedida. Ao lado de Nosso Senhor Jesus Cristo, o padre Genivaldo irá desfrutar a vida eterna de alegria infinita do reino dos céus”, postou o deputado estadual Ney Leprevost.

“Com a imenso pesar, informo o falecimento do Padre Genivaldo, pároco da Paróquia Nossa Senhora Aparecida em Campo Magro. Campo magro perdeu um grande homem, com um coração enorme. Como a vela que queima no altar, consumiu-se por amor à missão e ao seu povo. Estamos tristes, mas o Céu está em festa, por receber esse filho que retorna. Vai em paz meu amigo, na certeza que seus talentos multiplicaram-se infinitas vezes!”, lamentou o vereador de Campo Magro, Márcio Bosa.

“Descanse em paz nosso querido amigo padre Genivaldo, que Deus te receba em sua glória eterna. Gratidão pela amizade e carinho com que sempre tratou os fiéis da capela, principalmente as crianças”, lamentou um fiel.

Com informações Bem Paraná.

