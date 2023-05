Padre José Roberto Vieira está internado na UTI em hospital de Maringá

Siga o TNOnline no Google News

O padre José Roberto Vieira, pároco da Paróquia São Paulo Apóstolo, em Sarandi, no Noroeste do Paraná, está internado na Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) do Hospital Paraná, localizado em Maringá.

A informação foi divulgada pela Arquidiocese de Maringá, durante a manhã desta sexta-feira (26). De acordo com a equipe médica, o religioso apresentou um quadro de arritmia cardíaca, provocada por prolapso da válvula mitral, ou sopro no coração (sopro).

Na última quinta-feira (25), o padre Vieira havia sido submetido a um ecocardiograma e houve a necessidade de internamento. Segundo comunicado da Arquidiocese, o estado de saúde do pároco é considerado estável.





Fonte: Informações GMC Online.

