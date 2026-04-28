Padre já condenado por abuso no Paraná é alvo de nova denúncia por crime sexual
Segundo o MP, ele é acusado de violação sexual mediante fraude; entenda
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O padre Binu Joseph Chollackal, já condenado a dois anos e 11 meses de prisão por abuso sexual em Paranaguá, voltou a ser alvo de denúncia do Ministério Público em um novo caso, ocorrido na Ilha dos Valadares.
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De acordo com a acusação, o episódio teria acontecido no início de 2021, quando uma mulher procurou o religioso em busca de orientação espiritual. Segundo o MP, ele é acusado de violação sexual mediante fraude.
O sacerdote já havia sido condenado por um caso semelhante ocorrido em fevereiro de 2022. Na ocasião, a vítima, então com 20 anos, esteve em uma igreja acompanhada dos pais para buscar ajuda diante de um quadro de depressão.
Conforme a investigação, durante um momento de oração, o padre teria orientado os presentes a fecharem os olhos e, nesse contexto, praticado atos de natureza sexual contra a jovem sem que os familiares percebessem.
O novo caso agora será apurado pela Justiça.
Informações: Banda B
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