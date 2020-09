Padre é preso em flagrante de embriaguez ao volante no Paraná - TNOnline

Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline

Um padre de Santa Catarina, trafegava de forma inadequada pela BR-277 em Curitiba quando foi abordado pela polícia e identificou-se como sacerdote. Ele dirigia com sinais de embriaguez e chegou a ser perseguido pelos agentes até subir num canteiro às margens da pista. A ocorrência chamou a atenção da Guarda Civil Municipal da capital, na região do Jardim Botânico neste sábado (08) a noite.

O padre admitiu aos guardas que havia bebido vinho, o que de fato foi confirmado no teste do bafômetro no registro de 0,98 mg por litro de ar. O limite permitido, conforme a legislação é de 0,33 mg/l.

Ele foi detido até a Delegacia de Trânsito de Curitiba.