Padre de Umuarama segue desaparecido há quase um mês

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

A PCPR investiga o desaparecimento

O padre Marciano Monteiro da Silva segue desaparecido desde o último dia 31 de março. O religioso não foi visto por nenhum familiar ou por fiéis da Paróquia São Tomé. A Diocese de Umuarama, noroeste do Paraná, registrou um boletim de ocorrência na Polícia Civil (PC) em 8 de abril.

continua após publicidade .

Desde o último pronunciamento da Igreja, o clima era de extrema incerteza. "Aguardamos o desenvolvimento dos trabalhos das autoridades competentes, cientes do caso, assim como contamos com a oração dos fiéis em favor do bem do Pe. Marciano", escreveu a Diocese, em uma nota oficial.

- LEIA MAIS: Diocese de Umuarama procura padre desaparecido há uma semana

continua após publicidade .

Marciano teria deixado cartas afirmando que se ausentaria por tempo indeterminado com propósito de rezar e silenciar. No entanto, a informação é conturbada, uma vez que nem a própria família confirmou as intenções do pároco de se ausentar. "Mantemos contínuo contato com a família do referido Padre, que também não dispõe de novas informações", afirma a Diocese de Umuarama.

A Polícia Civil do Paraná continua investigando o caso.

Siga o TNOnline no Google News