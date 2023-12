Padre de Curitiba morre em visita a familiares em Minas Gerais

Nesta quinta-feira (21), foi enterrado o corpo do padre Onofre Araújo Filho, de 59 anos. Ele era pároco da Igreja do Rosário, no Largo da Ordem, em Curitiba.



Conforme a Arquidiocese de Curitiba, Onofre faleceu na quarta (20), em Belo Horizonte (MG), onde visitava familiares.

O velório e o sepultamento foram realizados na capital mineira. Em nota, a Arquidiocese de Curitiba manifestou pesar pela morte do padre e destacou que Onofre foi ordenado sacerdote em 2002.

"É com pesar que comunicamos o falecimento do Padre Onofre Araújo Filho, SJ. Ele nasceu no dia 01 de abril de 1964. Foi ordenado sacerdote no dia 10/08/2002. Desde o mês de outubro de 2022 era Reitor da Igreja do Rosário e São Benedito, no Largo da Ordem, Curitiba. Pe. Onofre estava em visita a seus familiares em Belo Horizonte/MG".

A causa da morte não foi oficialmente divulgada.

