Padre de 74 anos morre após capotamento na BR-369; veja

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

O religioso conduzia um veículo Ônix

Um padre, de 74 anos, morreu após capotamento na BR-369 em Cornélio Procópio, norte do Paraná, na tarde desta quinta-feira (23). O religioso conduzia um veículo Ônix e de acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), saiu da pista, capotou e caiu em um barranco.

continua após publicidade .

Socorristas do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e dos Bombeiros tentaram reanimar o padre por mais de 40 minutos, porém, ele não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

Ainda de acordo com a PRF, o acidente aconteceu no final da pista dupla e chovia no momento do capotamento. Milton Xavier era padre desde de 2019 e estava atuando em uma das paróquias de Cornélio Procópio.

continua após publicidade .

Ele tinha familiares em Londrina. A notícia da morte do padre gerou grande comoção na região. Uma missa de corpo presente será preparada para o religioso. Com informações e imagens de Daniani Souza, jornalista da RC FM de Cornélio Procópio. Veja: Um padre, de 74 anos, morreu após capotamento na BR-369 em Cornélio Procópio, norte do Paraná, na tarde desta quinta-feira (23). O religioso conduzia um veículo Ônix e de acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), saiu da pista, capotou e caiu em um barranco. - Vídeo por: tnonline





Siga o TNOnline no Google News