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FAXINAL

Padre abençoa homem que dormia com cachorro no chão de igreja no Paraná

Morador conhecido na cidade, que enfrenta o alcoolismo após a perda trágica do filho, foi acolhido durante celebração religiosa

Escrito por Da Redação
Publicado em 19.05.2026, 16:26:45 Editado em 19.05.2026, 17:09:40
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Padre abençoa homem que dormia com cachorro no chão de igreja no Paraná
Autor Padre Junior Fagioli abençoou o morador que dormia dentro da igreja - Foto: reprodução

Um padre interrompeu momentaneamente uma celebração em Faxinal, no norte do Paraná, para abençoar um homem que dormia no chão da igreja acompanhado de seu cachorro de estimação. O episódio ocorreu nesta semana na Igreja Maria Mãe da Unidade, durante o Cerco de Jericó. O momento exato em que o sacerdote se aproxima do homem adormecido foi registrado por um fiel que acompanhava a cerimônia e rapidamente repercutiu nas redes sociais.

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O padre Júnior Fagioli conduzia a Adoração ao Santíssimo quando notou a presença do homem descansando próximo ao presbitério. Em uma atitude de acolhimento, o religioso abençoou o homem em silêncio, sem interromper o sono do homem ou assustar o o cãozinho que estava deitado ao seu lado.

O homem que recebeu a bênção é conhecido pelos moradores da cidade. Segundo relatos da comunidade, ele passou a enfrentar problemas severos com o alcoolismo após a morte do filho. A atitude do padre de acolher o morador dentro do templo, respeitando sua dor e sua condição, foi destacada pelos fiéis como um gesto de empatia e solidariedade.


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Benção comunidade empatia Faxinal Padre solidariedade
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