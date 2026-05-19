Padre abençoa homem que dormia com cachorro no chão de igreja no Paraná
Morador conhecido na cidade, que enfrenta o alcoolismo após a perda trágica do filho, foi acolhido durante celebração religiosa
Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline
Um padre interrompeu momentaneamente uma celebração em Faxinal, no norte do Paraná, para abençoar um homem que dormia no chão da igreja acompanhado de seu cachorro de estimação. O episódio ocorreu nesta semana na Igreja Maria Mãe da Unidade, durante o Cerco de Jericó. O momento exato em que o sacerdote se aproxima do homem adormecido foi registrado por um fiel que acompanhava a cerimônia e rapidamente repercutiu nas redes sociais.
- LEIA MAIS: Corrida e Caminhada de Lunardelli abre lote extra de inscrições
O padre Júnior Fagioli conduzia a Adoração ao Santíssimo quando notou a presença do homem descansando próximo ao presbitério. Em uma atitude de acolhimento, o religioso abençoou o homem em silêncio, sem interromper o sono do homem ou assustar o o cãozinho que estava deitado ao seu lado.
O homem que recebeu a bênção é conhecido pelos moradores da cidade. Segundo relatos da comunidade, ele passou a enfrentar problemas severos com o alcoolismo após a morte do filho. A atitude do padre de acolher o morador dentro do templo, respeitando sua dor e sua condição, foi destacada pelos fiéis como um gesto de empatia e solidariedade.