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Padrasto suspeito de matar menina venezuelana morre em confronto com a PM em Maringá

Adolescente foi morta a facadas no município de Floresta um dia após completar 14 anos

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
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Padrasto suspeito de matar menina venezuelana morre em confronto com a PM em Maringá
Autor Foto: Reprodução/GMC Online

O homem apontado como principal suspeito de matar uma adolescente venezuelana de 14 anos em Floresta (PR) morreu na noite deste sábado (17) após um confronto com a Polícia Militar (PM) em uma estrada rural nas proximidades do Race Park, na região de Maringá. Equipes policiais realizavam buscas pelo suspeito desde a tarde deste sábado, após a localização do corpo da adolescente.

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Durante as diligências, uma viatura que trafegava pela estrada rural avistou o homem e tentou realizar a abordagem. Segundo relatos preliminares, ele reagiu, dando início ao confronto. O homem morreu no local. A área foi isolada para os procedimentos necessários, e equipes do Corpo de Bombeiros estiveram no local.

As buscas mobilizaram policiais do 4º Batalhão da PM e do 32º Batalhão da PM, além de equipes especializadas. Os trabalhos incluíram o uso de drone e cão farejador, com policiais realizando buscas em áreas de mata e vegetação.

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A adolescente foi encontrada morta no final da manhã deste sábado (17), no bairro Monte Verde, em Floresta. O corpo estava em uma área onde havia uma casa já demolida, coberto por roupas, galhos e um pano. A jovem apresentava diversos ferimentos provocados por golpes de faca. Ela havia completado 14 anos na sexta-feira (16), um dia antes de ser encontrada sem vida.

O padrasto era apontado como o principal suspeito do homicídio. Informações preliminares também indicavam um possível episódio anterior de agressão contra a jovem, ocorrido dias antes do crime. A eventual relação entre esse relato e o homicídio deverá ser investigada.

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Após a localização do corpo, equipes da PM e da Polícia Civil realizaram os primeiros levantamentos. O Instituto Médico Legal (IML) de Maringá foi acionado para recolher o corpo e realizar os procedimentos necessários.

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adolescente conflito policial FLORESTA homicidio investigação criminal maringa violência
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