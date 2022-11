Padrasto é preso suspeito de matar enteada no Paraná

Da Redação

Haislaine Lima Barbosa

Um homem, de 47 anos, foi preso nesta quarta-feira (9), suspeito de matar a enteada, de 21 anos, em Cidade Gaúcha, que fica a 68 quilômetros de Umuarama, no noroeste do Paraná. Haislaine Lima Barbosa recebeu golpes de faca no abdômen e morreu no hospital, de acordo com a Polícia Civil.

O nome do suspeito não divulgado pela polícia, que investiga a morte da jovem. Conforme os agentes, o suspeito disse que acionou o socorro após encontrar a jovem caída dentro de casa. Segundo a polícia, a jovem era casada e deixa três filhos.

Após investigações, o homem confessou aos agentes que matou a jovem por raiva com pelo menos quatro golpes de faca.

Ainda segundo relato do suspeito à polícia, ele teria passado a mão nas partes intimas da Haislaine, e ela reagiu.

Ele foi preso em flagrante por feminicidio, de acordo com a polícia. A faca usada no crime foi apreendida pelos agentes.

O corpo de Haislaine foi velado na manhã desta quinta-feira (10) no cemitério da cidade.

Com informações, G1

