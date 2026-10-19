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MÃE FOI PRESA TAMBÉM

Padrasto é preso por estuprar enteada de 11 anos no Paraná após denúncia das próprias filhas

Meninas relataram os abusos sofridos pela vítima ao Conselho Tutelar, que acionou a Polícia Civil

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
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Padrasto é preso por estuprar enteada de 11 anos no Paraná após denúncia das próprias filhas
Autor Padrasto e mãe foram presos - Foto: - Divulgação PCPR

Um homem de 34 anos foi preso de forma preventiva no domingo (18), em Quedas do Iguaçu, na região centro-sul do Paraná, suspeito de estuprar a enteada de 11 anos. A prisão ocorreu após o crime ser denunciado pelas próprias filhas biológicas do agressor ao Conselho Tutelar. A mãe da vítima, uma jovem de 25 anos, também foi detida pela Polícia Civil sob a acusação de ter pleno conhecimento dos abusos e não intervir para proteger a criança. Para preservar a identidade da menina, os nomes dos envolvidos não foram divulgados pelas autoridades.

-LEIA MAIS: Confissão de paranaense presa com cocaína em xampu na Indonésia pode atenuar pena, diz defesa

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O caso veio à tona no momento em que a mãe das filhas biológicas do suspeito foi buscá-las na casa onde moravam com o pai, a atual companheira dele e a enteada. Durante o contato com o Conselho Tutelar, as meninas revelaram os episódios de violência sexual cometidos pelo homem contra a criança de 11 anos, destacando a omissão da mãe da vítima diante da situação. Diante da gravidade dos relatos, os conselheiros acionaram imediatamente a Polícia Civil, que deu início às investigações e representou pelos mandados de prisão preventiva junto à Justiça da comarca.

Com o avanço das diligências e a decretação das prisões, a criança violentada foi resgatada, retirada do convívio familiar e encaminhada para receber suporte físico e psicológico por meio da rede de proteção do município. As autoridades policiais aproveitam o desfecho do caso para reforçar a importância de a população comunicar crimes do tipo. Suspeitas de violência sexual contra crianças e adolescentes podem ser denunciadas de forma totalmente anônima à Polícia Civil pelo telefone 197 ou ao Disque-Denúncia pelo 181, além do número 190 da Polícia Militar para situações de emergência ou flagrante delito.

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abuso infantil cidadania conselho tutelar denuncia direitos humanos polícia civil
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