Padrasto é preso por estuprar enteada de 11 anos no Paraná após denúncia das próprias filhas

Um homem de 34 anos foi preso de forma preventiva no domingo (18), em Quedas do Iguaçu, na região centro-sul do Paraná, suspeito de estuprar a enteada de 11 anos. A prisão ocorreu após o crime ser denunciado pelas próprias filhas biológicas do agressor ao Conselho Tutelar. A mãe da vítima, uma jovem de 25 anos, também foi detida pela Polícia Civil sob a acusação de ter pleno conhecimento dos abusos e não intervir para proteger a criança. Para preservar a identidade da menina, os nomes dos envolvidos não foram divulgados pelas autoridades.

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O caso veio à tona no momento em que a mãe das filhas biológicas do suspeito foi buscá-las na casa onde moravam com o pai, a atual companheira dele e a enteada. Durante o contato com o Conselho Tutelar, as meninas revelaram os episódios de violência sexual cometidos pelo homem contra a criança de 11 anos, destacando a omissão da mãe da vítima diante da situação. Diante da gravidade dos relatos, os conselheiros acionaram imediatamente a Polícia Civil, que deu início às investigações e representou pelos mandados de prisão preventiva junto à Justiça da comarca.

Com o avanço das diligências e a decretação das prisões, a criança violentada foi resgatada, retirada do convívio familiar e encaminhada para receber suporte físico e psicológico por meio da rede de proteção do município. As autoridades policiais aproveitam o desfecho do caso para reforçar a importância de a população comunicar crimes do tipo. Suspeitas de violência sexual contra crianças e adolescentes podem ser denunciadas de forma totalmente anônima à Polícia Civil pelo telefone 197 ou ao Disque-Denúncia pelo 181, além do número 190 da Polícia Militar para situações de emergência ou flagrante delito.