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Padrasto é preso no Paraná após criança de 2 anos chegar a creche com hematomas e sangue nas roupas

Suspeito de 27 anos alegou que vítima sofreu queda, mas depoimentos e marcas no corpo levantaram suspeitas de agressão

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
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Padrasto é preso no Paraná após criança de 2 anos chegar a creche com hematomas e sangue nas roupas
Autor Ele alegou à companheira que a criança não tinha lesões ao embarcar na van - Foto: PC-PR

Um homem de 27 anos foi preso em flagrante por suspeita de maus-tratos contra a enteada de 2 anos em Palotina, no oeste do Paraná. A prisão ocorreu na terça-feira (20), após funcionárias do Centro Municipal de Educação Infantil (CMEI) identificarem hematomas no rosto, lábios, orelhas e costas da criança, além de inchaço no nariz e manchas de sangue no uniforme, e acionarem a Polícia Civil.

- leia mais: Câmera estava há anos em banheiro de colégio cívico-militar no Paraná

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De acordo com as investigações, o suspeito era o responsável por entregar a menina ao transporte escolar enquanto a mãe trabalhava. Ele alegou à companheira que a criança não tinha lesões ao embarcar na van, mas o motorista e a monitora desmentiram a versão. A monitora relatou ter percebido uma marca próxima ao olho da vítima durante o trajeto, enquanto os demais ferimentos e sangramentos foram notados na chegada ao estabelecimento de ensino. O delegado responsável pelo caso ressaltou que as marcas faciais possuem características compatíveis com agressão física por marcas de dedos.

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O histórico da vítima aponta episódios anteriores de lesões, como um corte no queixo ocorrido há cerca de um mês para o qual o homem apresentou versões contraditórias. A equipe policial ouviu a mãe da criança — que não tinha conhecimento do caso —, além de profissionais da creche e do transporte. A Polícia Civil aguarda o laudo dos exames periciais para dimensionar a extensão das lesões e avaliar a alteração do enquadramento do caso para o crime de tortura-castigo, que prevê punições mais severas.

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criança maus tratos NOTÍCIAS Palotina paraná polícia civil
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