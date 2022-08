Padrasto e mãe são presos por suspeita de tortura e morte de bebê

Da Redação

O caso foi registrado no dia 7 de agosto

A Polícia Civil (PC) prendeu, nessa quinta-feira (18), o padrasto e a mãe de uma bebê de 11 meses que morreu em Foz do Iguaçu, no oeste do Estado. Eles são suspeitos torturarem a criança até a morte.

De acordo com a polícia, o caso foi registrado no dia 7 de agosto após a mãe sair para dar uma volta e deixar seus três filhos, de 10 anos, 5 anos, e a bebê de 11 meses aos cuidados do padrasto. Quando retornou para casa, encontrou a filha bebê em parada respiratória e com sinais de violência .

A mulher levou a filha para uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA), onde recebeu os primeiros atendimentos. Na sequência, a vítima foi transferida para o Hospital Ministro Costa Cavalcanti em estado grave.

Devido à gravidade dos ferimentos, a criança não resistiu aos ferimentos e morreu no dia 8. A menina completaria um ano no dia 12 de agosto.

A mãe e o padrasto foram levados à delegacia para depor e foram liberados no dia em que a criança morreu. O conselho tutelar foi acionado e uma medida protetiva foi aplicada para que as duas crianças, irmãs da vítima, fiquem sob cuidado de familiares.

Prisão

A Polícia Civil realizou a prisão do homem, de 24 anos, em Medianeira, também no oeste do Paraná. Já a mãe da vítima, de 29 anos, foi presa em Foz do Iguaçu.

A polícia afirmou que as prisões têm prazo de 30 dias e que "as investigações, que já estão bastante adiantadas, prosseguem".

A Polícia Civil informou que aguarda o resultado de laudo periciais da Polícia Científica para determinar os próximos passos da investigação.

Com informações do g1.

