Pacientes de Apucarana são operados por meio do Opera Paraná; confira

O Governo do Paraná, por meio da Secretaria da Saúde (Sesa), promoveu neste sábado (28), em Londrina, na região Norte, um mutirão de cirurgias de catarata e pterígio para cerca de 50 pessoas. A ação integra o programa Opera Paraná e tem como objetivos acelerar os procedimentos de oftalmologia e reforçar o atendimento regionalizado.

continua após publicidade

Os pacientes são do município de Apucarana e as cirurgias acontecem em parceria com o Hoftalon - Hospital de Olhos, unidade de referência na cidade para procedimentos oftalmológicos.

- LEIA MAIS:

continua após publicidade

"Esses mutirões são fundamentais para promover o retorno à normalidade e garantir um salto na qualidade de vida destes pacientes. O governador Ratinho Junior nos orientou a aproximar a saúde dos paranaenses e estamos intensificando essa estratégia", destacou o secretário de Estado da Saúde, Beto Preto.

Giovana Andrade, uma das pacientes atendidas, elogiou a facilitação do processo de exames. "O atendimento foi bem rápido e com bastante simpatia. Essa oportunidade facilita muito todo o diagnóstico e é de grande ajuda para acelerar a espera pela cirurgia", enalteceu.

Foto por Reprodução

TRIAGEM

Também neste sábado (28), um mutirão de triagens para cirurgias gerais e de ginecologia acontece no município de Campo Mourão, no Oeste do Estado. Ao longo do dia serão atendidos 120 pacientes que realizarão desde exames complementares até eletrocardiogramas.

continua após publicidade

Após a consulta com os especialistas, os pacientes com a confirmação cirúrgica terão os procedimentos agendados para os próximos dias.

"A triagem permite mais fluxo para a fila de espera das cirurgias eletivas. Em um dia como esse é possível adiantar esses processos. Estamos realizando maior programa de cirurgias eletivas da história do Estado para garantir o bem-estar dos paranaenses", complementou o secretário.

Siga o TNOnline no Google News