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VIOLÊNCIA

Paciente se revolta com recusa de nova consulta, agride servidor do UPA no Paraná

O suspeito havia recebido alta médica no dia anterior, após ser agredido na rua, e retornou à unidade de saúde nesta terça-feira (10)

Escrito por Da Redação
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Paciente se revolta com recusa de nova consulta, agride servidor do UPA no Paraná
Autor O histórico do paciente na unidade havia começado no dia anterior - Foto: Reprodução/CGN

Um jovem de 18 anos foi preso na manhã desta terça-feira (10) após agredir um servidor da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Brasília, em Cascavel, no Oeste do Paraná. O incidente ocorreu quando o rapaz retornou à unidade de saúde exigindo passar por uma nova avaliação médica, mas foi informado pela equipe de que o procedimento não seria realizado, o que provocou a sua revolta.

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O histórico do paciente na unidade havia começado no dia anterior, quando ele deu entrada com diversos ferimentos. Na ocasião, o rapaz relatou ter sido confundido com um assaltante e agredido a pauladas por populares na rua. Após receber todos os cuidados necessários para os traumas sofridos, o jovem recebeu alta médica e deixou o local. Contudo, ao voltar à UPA na manhã seguinte e ter o pedido de um novo atendimento negado, ele perdeu o controle e atacou um dos servidores que trabalhava no espaço.

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Diante da confusão e da agressão contra o funcionário público, agentes da Guarda Civil Patrimonial foram imediatamente acionados para intervir na ocorrência. O suspeito foi contido pelas equipes de segurança, detido em flagrante e, na sequência, encaminhado à 10ª Central Regional de Flagrantes da Polícia Civil, onde a ocorrência foi registrada e ele permanecerá à disposição da Justiça.

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agressões em UPAs Atendimento Médico Cascavel Jovem preso violência contra profissionais de saúde
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