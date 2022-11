Paciente morre após carro da saúde capotar na BR-376

Da Redação

A princípio, o capotamento aconteceu após um problema no pneu

Um veículo da Prefeitura de Floresta capotou na manhã desta sexta-feira (11) na Serra do Cadeado, entre Mauá da Serra e Ortigueira, no norte do Paraná. O acidente provocou a morte de um paciente, de 63 anos, e outras duas pessoas ficaram feridas.

A princípio, o capotamento aconteceu após um problema no pneu. O homem que morreu seria levado para internamento em um hospital psiquiátrico em União da Vitória. O paciente foi ejetado e sofreu ferimentos na cabeça. Ele morreu na hora.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) de Faxinal socorreu as outras vítimas, de 60 e 39 anos, um servidor público de Floresta e um acompanhante do paciente. Ambos tiveram ferimentos leves.

Adolescente de 16 anos é morto com vários tiros em Jandaia do Sul

Um adolescente de 16 anos foi assassinado com vários tiros na noite desta quinta-feira (10) em Jandaia do Sul. Uma outra pessoa também ficou ferida com um tiro que atingiu o braço. Ninguém foi preso.

O crime aconteceu por volta das 23h em frente à Praça do Café. Segundo a Polícia Militar (PM), imagens de câmeras de segurança mostram que dois rapazes que chegaram em uma motocicleta teriam feito os disparos.

De acordo com as imagens, os homens teriam parado a motocicleta, desceram do veículo na Rua José Maria de Paula Rodrigues e efetuaram os disparos contra o adolescente. A segunda vítima que não teve a idade divulgada levou um tiro no braço e foi encaminhada para o Pronto Atendimento Municipal (PAM) de Jandaia do Sul.

