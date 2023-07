Ovelha tem quadrigêmeos pela segunda vez em um ano no interior do PR

A ovelha de uma família paranaense está chamando atenção depois ter criado quatro carneirinhos nesta quinta-feira (27/7). O caso já é considerado raro, mas o mais surpreendente é que essa é a segunda vez que ela gerou quadrigêmeos no período de um ano.

Moradores do interior de Pinhão, no Centro Sul do Estado, os donos da ovelha, da raça francesa d’Ile de France, se surpreenderam ao se depararem novamente com quatro animais. Os filhotinhos são dois machos e duas fêmeas.

Essa é a quarta cria da ovelha. Na primeira vez, em 2020, ela teve apenas um filhote; em 2021, trigêmeos; e em 2022 quadrigêmeos. Todos os animais são saudáveis.

Como o ovino possui apenas duas tetas, a família precisará ajudar na alimentação dos pequenos com mamadeiras. "A ovelha possui duas tetas, então temos que auxiliar na alimentação com mamadeiras", contou Elica Francine Gura, filha do dono da propriedade.





