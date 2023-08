Ovelha que já teve trigêmeos dá a luz a quadrigêmeos no Paraná

Uma ovelha deu a luz a quadrigêmeos em uma propriedade localizada no município de Inácio Martins, na região de Guarapuava, no centro-sul do Paraná. A ovelha tem três anos de idade e, ao longo da vida já teve dois partos, ambos gemelares. O dono do sítio, Rosnei Lopes conta que o nascimento de gêmeos é até comum, entretanto, no ano passado, essa mesma ovelha teve trigêmeos.

"A gente já ficou de olho, achou um pouco diferente. Esse ano ela nos presenteou com quatro. Foi a primeira vez na propriedade”, conta ele.

O veterinário que acompanha o desenvolvimento dos animais explica que há chances de ela ter outras gestações com mais de três filhotes, mas não há como prever o mesmo para outras ovelhas. Tudo depende da genética de cada animal.

“O que acontece é que uma ou outra carneira nos surpreende. Às vezes, a ovulação é maior do que o esperado. Isso se deve a um conjunto de coisas que é construído ao longo do ano”, diz Adriano Gobor.

As informações são do G1 e da RPC.

