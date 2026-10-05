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SAÚDE

Outubro Rosa: adoção de hábitos saudáveis é aliada na prevenção ao câncer de mama

Instituto Nacional de Câncer estima mais de 78 mil novos casos anuais

Escrito por Da Redação
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Outubro Rosa: adoção de hábitos saudáveis é aliada na prevenção ao câncer de mama
Autor Foto: Pixabay

O mês de outubro é mundialmente dedicado à conscientização sobre os cânceres de mama e de colo de útero, período que reforça a importância da prevenção e do diagnóstico precoce. Segundo estimativas do Instituto Nacional de Câncer (INCA), o Brasil deve registrar cerca de 78.610 novos casos anuais de câncer de mama no atual triênio. Diante desse cenário, especialistas alertam que, embora existam fatores de risco imutáveis como idade e genética, a adoção de cuidados preventivos e modificações nos hábitos diários são fundamentais para diminuir a incidência da doença e proteger a saúde da mulher.

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A mudança no estilo de vida atua como uma das principais barreiras contra a doença. O médico cardiologista Roberto Yano destaca que a prática regular de atividades físicas é essencial para reduzir o sedentarismo, proteger o sistema cardiovascular e afastar fatores metabólicos prejudiciais, bastando incluir na rotina ações simples como caminhadas, ciclismo ou dança. Aliado ao movimento, o controle do peso corporal, especialmente após a menopausa, e a manutenção de uma alimentação equilibrada baseada em produtos in natura ou minimamente processados figuram entre as medidas preventivas prioritárias recomendadas pelo INCA.

Outro comportamento modificável de grande impacto é o consumo de bebidas alcoólicas, cuja redução ou eliminação ajuda diretamente a diminuir os riscos de desenvolvimento de tumores mamários. Além da adoção desses hábitos saudáveis, é imprescindível que a mulher cultive o autoconhecimento corporal para identificar precocemente quaisquer anomalias. Sinais de alerta como nódulos persistentes, mudanças no tamanho ou formato das mamas, alterações e retrações na pele ou no mamilo, além de secreções sanguinolentas, exigem avaliação médica imediata.

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Autoconhecimento Corporal câncer de colo de útero cancer de mama estilo de vida saudável Prevenção do Câncer saúde da mulher
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