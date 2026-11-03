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Outubro foi mais frio e chuvoso do que a média histórica, aponta balanço do Simepar

Apucarana registrou 282 mm de chuva em outubro, bem acima da médica histórica de 176 mm

Escrito por Da Redação
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Outubro foi mais frio e chuvoso do que a média histórica, aponta balanço do Simepar
Autor Clima chuvoso marcou o PR em outubro - Foto: Roberto Dziura Jr./AEN

Outubro de 2026 teve temperaturas mais baixas e volumes de chuva mais altos do que a média histórica no Paraná, além de dois tornados de baixa intensidade (landspouts). O levantamento, divulgado nesta segunda-feira (02) pelo Simepar (Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná) aponta recordes históricos no volume de chuva ao longo do mês no Estado. Apucarana registrou 282 mm de chuva em outubro, bem acima da médica histórica de 176 mm.

-LEIA MAIS: Chuva supera em outubro média histórica em Apucarana e outras cidades do PR

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“O impacto de sistemas de baixa pressão, a passagem de frentes frias e a presença de massas de ar frio por vários dias sobre o Estado deixaram o céu mais nublado, o que contribuiu para que o mês tivesse tantos resultados diferentes da média histórica por todas as regiões, com maiores diferenças na metade oeste do Paraná”, explica Julia Munhoz, meteorologista do Simepar.

Os dias 18 e 19 de outubro registraram as temperaturas mais baixas do mês na maioria das estações meteorológicas do Simepar. A menor foi registrada no fim da madrugada do dia 19 tanto no Distrito de Horizonte, em Palmas, quanto em General Carneiro: 2,3°C. Este valor em Horizonte foi o menor já verificado no mês de outubro desde a instalação da estação na cidade, em 2019.

SIMEPAR • CHUVAS NO PARANÁ

Outubro de 2026 teve chuva acima da média nas estações analisadas

Precipitação acumulada em outubro e média histórica do mês (1998–2026), em milímetros.

Outubro de 2026Média histórica
Foz do Iguaçu
Outubro
524 mm
Média
218 mm
306 mm acima da média histórica
Santa Helena
Outubro
462 mm
Média
212 mm
250 mm acima da média histórica
Guaíra
Outubro
294 mm
Média
195 mm
99 mm acima da média histórica
São Miguel do Iguaçu
Outubro
433 mm
Média
230 mm
203 mm acima da média histórica
Palotina
Outubro
310 mm
Média
187 mm
123 mm acima da média histórica
Toledo
Outubro
438 mm
Média
243 mm
195 mm acima da média histórica
Cascavel
Outubro
525 mm
Média
248 mm
277 mm acima da média histórica
Francisco Beltrão
Outubro
508 mm
Média
277 mm
231 mm acima da média histórica
Pato Branco
Outubro
551 mm
Média
257 mm
294 mm acima da média histórica
Cianorte
Outubro
340 mm
Média
190 mm
150 mm acima da média histórica
Paranavaí
Outubro
286 mm
Média
155 mm
131 mm acima da média histórica
Campo Mourão
Outubro
345 mm
Média
189 mm
156 mm acima da média histórica
Maringá
Outubro
274 mm
Média
166 mm
108 mm acima da média histórica
Palmas
Outubro
317 mm
Média
257 mm
60 mm acima da média histórica
Apucarana
Outubro
282 mm
Média
176 mm
106 mm acima da média histórica
Guarapuava
Outubro
382 mm
Média
228 mm
154 mm acima da média histórica
Entre Rios
Outubro
452 mm
Média
233 mm
219 mm acima da média histórica
Cândido de Abreu
Outubro
360 mm
Média
204 mm
156 mm acima da média histórica
Londrina
Outubro
358 mm
Média
176 mm
182 mm acima da média histórica
União da Vitória
Outubro
335 mm
Média
222 mm
113 mm acima da média histórica
Telêmaco Borba
Outubro
416 mm
Média
172 mm
244 mm acima da média histórica
Irati
Outubro
261 mm
Média
189 mm
72 mm acima da média histórica
Ponta Grossa
Outubro
362 mm
Média
172 mm
190 mm acima da média histórica
Cambará
Outubro
365 mm
Média
153 mm
212 mm acima da média histórica
Lapa
Outubro
357 mm
Média
169 mm
188 mm acima da média histórica
Jaguariaíva
Outubro
348 mm
Média
174 mm
174 mm acima da média histórica
Cerro Azul
Outubro
251 mm
Média
143 mm
108 mm acima da média histórica
Curitiba
Outubro
354 mm
Média
167 mm
187 mm acima da média histórica
Pinhais
Outubro
226 mm
Média
154 mm
72 mm acima da média histórica
Antonina
Outubro
380 mm
Média
230 mm
150 mm acima da média histórica
APPA Antonina
Outubro
282 mm
Média
195 mm
87 mm acima da média histórica
Guaratuba
Outubro
344 mm
Média
224 mm
120 mm acima da média histórica
Paranaguá
Outubro
191 mm
Média
144 mm
47 mm acima da média histórica
Guaraqueçaba
Outubro
246 mm
Média
216 mm
30 mm acima da média histórica

Outras estações também atingiram em outubro de 2026 a menor temperatura para o mês desde a instalação da estação: União da Vitória, instalada em 1997, teve 4,7°C no dia 19; Santa Maria do Oeste, instalada em 2022, registrou 8,1°C no dia 19; Loanda (2017), teve 12,5°C no dia 18; Laranjeiras do Sul (2017), registrou 8°C no dia 19; e a estação de Guarapuava, que opera na cidade desde 1997, registrou somente 3°C no dia 19.

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Já os dias 8 e 9 foram os mais quentes do mês na maioria das estações meteorológicas do Simepar. A temperatura mais alta de outubro de 2026 foi registrada em Loanda: 36,2°C, por volta das 15h do dia 8.

Com os valores de todo o mês, as temperaturas mínimas, geralmente no amanhecer, ficaram dentro da média na maior parte do Estado, e ligeiramente abaixo no Noroeste e em algumas cidades do Oeste.

As máximas, geralmente registradas no fim da tarde, tiveram bastante diferença com relação à média devido ao menor predomínio de sol, ou seja, céu mais encoberto e chuva em alguns momentos: ficaram pelo menos 2°C abaixo da média em todo o Paraná, chegando a 6°C de diferença com relação à média em algumas cidades do Centro-Sul, e 5°C abaixo da média em cidades do Noroeste do Paraná.

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As oscilações das mínimas e máximas deixaram as temperaturas médias dentro a abaixo da média histórica em todas as estações meteorológicas do Simepar, sendo até 3°C abaixo da média nas regiões de Cascavel e Pinhão, e 2°C abaixo da média em toda a metade oeste do Estado, em cidades como Altônia, Apucarana, Capanema, Campo Mourão, Cândido de Abreu, Cianorte, Cornélio Procópio, Francisco Beltrão, Guaira, Laranjeiras do Sul, Londrina, Maringá, Santa Maria do Oeste, Palotina, Paranavaí, Pato Branco, Santa Helena, Santo Antônio da Platina, São Miguel do Iguaçu e Toledo.

TEMPESTADES - O primeiro dia do mês já teve registro de tempestades pelo Paraná. Nessa mesma data, à tarde, dois tornados landspout atingiram o Estado, no limite entre Arapuã e Ivaiporã, na região Central, e entre as cidades de Carambeí e Ponta Grossa, nos Campos Gerais. São tornados de fraca intensidade e de curta duração, não associados a uma nuvem supercelular. Um landspout se origina de pequenos redemoinhos de ar próximos à superfície, e é menos destrutivo do que os tornados tradicionais.

A chuva foi volumosa no feriado da padroeira do Brasil, Nossa Senhora Aparecida (12). Os valores acumulados do dia ultrapassaram os 100 mm em Cascavel, Cruzeiro do Iguaçu e Foz do Iguaçu. Somado aos valores registrados nos dias anteriores, o volume acumulado de chuva ultrapassou a média histórica para todo o mês em apenas 12 dias nas estações meteorológicas do Simepar que ficam em Altônia, Assis Chateaubriand, Capanema, Cascavel, Curitiba, Cruzeiro do Iguaçu, Foz do Iguaçu, Guaíra, Laranjeiras do Sul, Loanda, Palotina, Paranavaí, Ponta Grossa, Santa Helena, São Miguel do Iguaçu e Telêmaco Borba.

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O dia 24 de outubro teve novo registro de chuva volumosa em todo o Paraná, com recordes históricos. Em Pato Branco (204,4 mm) e em Curitiba (124,4 mm), o volume deste dia foi o maior já registrado na estação meteorológica do Simepar em cada uma destas cidades desde que elas foram instaladas, em 1997. Em União da Vitória (121 mm) não chovia tanto em um único dia desde 07 de junho de 2014, quando a estação registrou 126,4 mm. Em Laranjeiras do Sul, os 120 mm deste sábado foram o maior volume para um único dia desde 07/12/2024, quando a estação contabilizou 126 mm.

Na Lapa, os 143,4 mm foram o maior volume de chuva registrado em um único dia desde 20/03/2016, com 344,2 mm. Em Guarapuava, os 107 mm deste sábado foram o maior volume de chuva em um único dia desde 07/12/2024, quando a estação registrou 113 mm. Também atingiu o maior volume de chuva em um único dia a estação de Francisco Beltrão (165,6 mm): não chovia tanto por lá desde 03/05/2024, com 191 mm.

Com tanta chuva, o resultado não podia ser diferente. Todas as estações meteorológicas do Simepar registraram volumes acima da média histórica em outubro de 2026, com exceção daquelas que ficam em Fazenda Rio Grande e Pinhão, pois ambas passaram por manutenções preventivas ao longo do mês e, por este motivo, não registraram todo o volume que ocorreu nestas cidades.

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Os acumulados do mês em outubro de 2026 passaram dos 500 mm em Cascavel (525,8 mm), Cruzeiro do Iguaçu (556,4 mm) Foz do Iguaçu (524,8 mm), Francisco Beltrão (508,4 mm), Laranjeiras do Sul (544,4 mm), Marumbi Base (675,8 mm) e Pato Branco (551,6 mm).

Nunca choveu tanto em um único mês em algumas estações. Em Laranjeiras do Sul, os volumes de chuva não tinham ultrapassado 500 mm em nenhum mês desde a instalação da estação, em novembro de 2017. Em Loanda, que teve 370,2 mm em outubro de 2026, não havia chovido mais do que 350 mm em nenhum mês desde a instalação da estação na cidade, em agosto de 2017.

Em Ponta Grossa, que atingiu os 362,4 mm no mês passado, o volume não havia superado 360 mm em um mês na estação desde que ela foi instalada, em maio de 1997. Em São Miguel do Iguaçu, que registrou 433,6 mm em outubro de 2026, nunca choveu tanto em um único mês desde a instalação da estação na cidade, em maio de 1997.

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Registraram ainda o maior volume de chuva para outubro desde que as estações meteorológicas foram instaladas na cidade, as estações de Cambará (365,6 mm, instalada em 1997), Cornélio Procópio (281,2 mm / 2018), Cruzeiro do Iguaçu (556,4 mm / 2021), Foz do Iguaçu (524,8 mm / 2017), Santo Antônio da Platina (259 mm / 2019), e Telêmaco Borba (416 mm / 1997).



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