Outubro foi mais frio e chuvoso do que a média histórica, aponta balanço do Simepar

Outubro de 2026 teve temperaturas mais baixas e volumes de chuva mais altos do que a média histórica no Paraná, além de dois tornados de baixa intensidade (landspouts). O levantamento, divulgado nesta segunda-feira (02) pelo Simepar (Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná) aponta recordes históricos no volume de chuva ao longo do mês no Estado. Apucarana registrou 282 mm de chuva em outubro, bem acima da médica histórica de 176 mm.

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“O impacto de sistemas de baixa pressão, a passagem de frentes frias e a presença de massas de ar frio por vários dias sobre o Estado deixaram o céu mais nublado, o que contribuiu para que o mês tivesse tantos resultados diferentes da média histórica por todas as regiões, com maiores diferenças na metade oeste do Paraná”, explica Julia Munhoz, meteorologista do Simepar.



Os dias 18 e 19 de outubro registraram as temperaturas mais baixas do mês na maioria das estações meteorológicas do Simepar. A menor foi registrada no fim da madrugada do dia 19 tanto no Distrito de Horizonte, em Palmas, quanto em General Carneiro: 2,3°C. Este valor em Horizonte foi o menor já verificado no mês de outubro desde a instalação da estação na cidade, em 2019.

SIMEPAR • CHUVAS NO PARANÁ Outubro de 2026 teve chuva acima da média nas estações analisadas Precipitação acumulada em outubro e média histórica do mês (1998–2026), em milímetros.

■ Outubro de 2026 ■ Média histórica

Foz do Iguaçu Outubro 524 mm Média 218 mm 306 mm acima da média histórica Santa Helena Outubro 462 mm Média 212 mm 250 mm acima da média histórica Guaíra Outubro 294 mm Média 195 mm 99 mm acima da média histórica São Miguel do Iguaçu Outubro 433 mm Média 230 mm 203 mm acima da média histórica Palotina Outubro 310 mm Média 187 mm 123 mm acima da média histórica Toledo Outubro 438 mm Média 243 mm 195 mm acima da média histórica Cascavel Outubro 525 mm Média 248 mm 277 mm acima da média histórica Francisco Beltrão Outubro 508 mm Média 277 mm 231 mm acima da média histórica Pato Branco Outubro 551 mm Média 257 mm 294 mm acima da média histórica Cianorte Outubro 340 mm Média 190 mm 150 mm acima da média histórica Paranavaí Outubro 286 mm Média 155 mm 131 mm acima da média histórica Campo Mourão Outubro 345 mm Média 189 mm 156 mm acima da média histórica Maringá Outubro 274 mm Média 166 mm 108 mm acima da média histórica Palmas Outubro 317 mm Média 257 mm 60 mm acima da média histórica Apucarana Outubro 282 mm Média 176 mm 106 mm acima da média histórica Guarapuava Outubro 382 mm Média 228 mm 154 mm acima da média histórica Entre Rios Outubro 452 mm Média 233 mm 219 mm acima da média histórica Cândido de Abreu Outubro 360 mm Média 204 mm 156 mm acima da média histórica Londrina Outubro 358 mm Média 176 mm 182 mm acima da média histórica União da Vitória Outubro 335 mm Média 222 mm 113 mm acima da média histórica Telêmaco Borba Outubro 416 mm Média 172 mm 244 mm acima da média histórica Irati Outubro 261 mm Média 189 mm 72 mm acima da média histórica Ponta Grossa Outubro 362 mm Média 172 mm 190 mm acima da média histórica Cambará Outubro 365 mm Média 153 mm 212 mm acima da média histórica Lapa Outubro 357 mm Média 169 mm 188 mm acima da média histórica Jaguariaíva Outubro 348 mm Média 174 mm 174 mm acima da média histórica Cerro Azul Outubro 251 mm Média 143 mm 108 mm acima da média histórica Curitiba Outubro 354 mm Média 167 mm 187 mm acima da média histórica Pinhais Outubro 226 mm Média 154 mm 72 mm acima da média histórica Antonina Outubro 380 mm Média 230 mm 150 mm acima da média histórica APPA Antonina Outubro 282 mm Média 195 mm 87 mm acima da média histórica Guaratuba Outubro 344 mm Média 224 mm 120 mm acima da média histórica Paranaguá Outubro 191 mm Média 144 mm 47 mm acima da média histórica Guaraqueçaba Outubro 246 mm Média 216 mm 30 mm acima da média histórica

Outras estações também atingiram em outubro de 2026 a menor temperatura para o mês desde a instalação da estação: União da Vitória, instalada em 1997, teve 4,7°C no dia 19; Santa Maria do Oeste, instalada em 2022, registrou 8,1°C no dia 19; Loanda (2017), teve 12,5°C no dia 18; Laranjeiras do Sul (2017), registrou 8°C no dia 19; e a estação de Guarapuava, que opera na cidade desde 1997, registrou somente 3°C no dia 19.

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Já os dias 8 e 9 foram os mais quentes do mês na maioria das estações meteorológicas do Simepar. A temperatura mais alta de outubro de 2026 foi registrada em Loanda: 36,2°C, por volta das 15h do dia 8.

Com os valores de todo o mês, as temperaturas mínimas, geralmente no amanhecer, ficaram dentro da média na maior parte do Estado, e ligeiramente abaixo no Noroeste e em algumas cidades do Oeste.

As máximas, geralmente registradas no fim da tarde, tiveram bastante diferença com relação à média devido ao menor predomínio de sol, ou seja, céu mais encoberto e chuva em alguns momentos: ficaram pelo menos 2°C abaixo da média em todo o Paraná, chegando a 6°C de diferença com relação à média em algumas cidades do Centro-Sul, e 5°C abaixo da média em cidades do Noroeste do Paraná.

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As oscilações das mínimas e máximas deixaram as temperaturas médias dentro a abaixo da média histórica em todas as estações meteorológicas do Simepar, sendo até 3°C abaixo da média nas regiões de Cascavel e Pinhão, e 2°C abaixo da média em toda a metade oeste do Estado, em cidades como Altônia, Apucarana, Capanema, Campo Mourão, Cândido de Abreu, Cianorte, Cornélio Procópio, Francisco Beltrão, Guaira, Laranjeiras do Sul, Londrina, Maringá, Santa Maria do Oeste, Palotina, Paranavaí, Pato Branco, Santa Helena, Santo Antônio da Platina, São Miguel do Iguaçu e Toledo.

TEMPESTADES - O primeiro dia do mês já teve registro de tempestades pelo Paraná. Nessa mesma data, à tarde, dois tornados landspout atingiram o Estado, no limite entre Arapuã e Ivaiporã, na região Central, e entre as cidades de Carambeí e Ponta Grossa, nos Campos Gerais. São tornados de fraca intensidade e de curta duração, não associados a uma nuvem supercelular. Um landspout se origina de pequenos redemoinhos de ar próximos à superfície, e é menos destrutivo do que os tornados tradicionais.

A chuva foi volumosa no feriado da padroeira do Brasil, Nossa Senhora Aparecida (12). Os valores acumulados do dia ultrapassaram os 100 mm em Cascavel, Cruzeiro do Iguaçu e Foz do Iguaçu. Somado aos valores registrados nos dias anteriores, o volume acumulado de chuva ultrapassou a média histórica para todo o mês em apenas 12 dias nas estações meteorológicas do Simepar que ficam em Altônia, Assis Chateaubriand, Capanema, Cascavel, Curitiba, Cruzeiro do Iguaçu, Foz do Iguaçu, Guaíra, Laranjeiras do Sul, Loanda, Palotina, Paranavaí, Ponta Grossa, Santa Helena, São Miguel do Iguaçu e Telêmaco Borba.

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O dia 24 de outubro teve novo registro de chuva volumosa em todo o Paraná, com recordes históricos. Em Pato Branco (204,4 mm) e em Curitiba (124,4 mm), o volume deste dia foi o maior já registrado na estação meteorológica do Simepar em cada uma destas cidades desde que elas foram instaladas, em 1997. Em União da Vitória (121 mm) não chovia tanto em um único dia desde 07 de junho de 2014, quando a estação registrou 126,4 mm. Em Laranjeiras do Sul, os 120 mm deste sábado foram o maior volume para um único dia desde 07/12/2024, quando a estação contabilizou 126 mm.



Na Lapa, os 143,4 mm foram o maior volume de chuva registrado em um único dia desde 20/03/2016, com 344,2 mm. Em Guarapuava, os 107 mm deste sábado foram o maior volume de chuva em um único dia desde 07/12/2024, quando a estação registrou 113 mm. Também atingiu o maior volume de chuva em um único dia a estação de Francisco Beltrão (165,6 mm): não chovia tanto por lá desde 03/05/2024, com 191 mm.

Com tanta chuva, o resultado não podia ser diferente. Todas as estações meteorológicas do Simepar registraram volumes acima da média histórica em outubro de 2026, com exceção daquelas que ficam em Fazenda Rio Grande e Pinhão, pois ambas passaram por manutenções preventivas ao longo do mês e, por este motivo, não registraram todo o volume que ocorreu nestas cidades.

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Os acumulados do mês em outubro de 2026 passaram dos 500 mm em Cascavel (525,8 mm), Cruzeiro do Iguaçu (556,4 mm) Foz do Iguaçu (524,8 mm), Francisco Beltrão (508,4 mm), Laranjeiras do Sul (544,4 mm), Marumbi Base (675,8 mm) e Pato Branco (551,6 mm).

Nunca choveu tanto em um único mês em algumas estações. Em Laranjeiras do Sul, os volumes de chuva não tinham ultrapassado 500 mm em nenhum mês desde a instalação da estação, em novembro de 2017. Em Loanda, que teve 370,2 mm em outubro de 2026, não havia chovido mais do que 350 mm em nenhum mês desde a instalação da estação na cidade, em agosto de 2017.

Em Ponta Grossa, que atingiu os 362,4 mm no mês passado, o volume não havia superado 360 mm em um mês na estação desde que ela foi instalada, em maio de 1997. Em São Miguel do Iguaçu, que registrou 433,6 mm em outubro de 2026, nunca choveu tanto em um único mês desde a instalação da estação na cidade, em maio de 1997.

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Registraram ainda o maior volume de chuva para outubro desde que as estações meteorológicas foram instaladas na cidade, as estações de Cambará (365,6 mm, instalada em 1997), Cornélio Procópio (281,2 mm / 2018), Cruzeiro do Iguaçu (556,4 mm / 2021), Foz do Iguaçu (524,8 mm / 2017), Santo Antônio da Platina (259 mm / 2019), e Telêmaco Borba (416 mm / 1997).







