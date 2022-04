Da Redação

Outro corpo é achado no Rio Pitangui em Ponta Grossa

Mergulhadores do Corpo de Bombeiros deflagraram uma operação no final da tarde desta quarta-feira (13), para resgatar um corpo no leito do Rio Pitangui, no trecho que corta a PR-151, entre os municípios de Ponta Grossa e Carambeí.

continua após publicidade .

O local é de difícil acesso. Na terça-feira, a menos de 50 metros da ponte, motoristas encontraram o corpo de Jhonatan Francisco de Oliveira Pedro, de 24 anos. Os casos podem estar relacionados.

Com informações, aRede