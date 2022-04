Da Redação

Outono começa chuvoso e com temperaturas agradáveis no PR

O outono começou às 12h33 deste domingo (20) e já afetou o tempo, causando uma mudança em todo o Paraná. Temperaturas agradáveis e muita ventania foram registradas em diversos setores do estado.

Segundo a previsão do Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), o primeiro dia da estação foi parcialmente nublado com pancadas de chuva na maior parte do Paraná. Apucarana, por exemplo, registrou pancadas de chuva em alguns pontos.

Houve também municípios que apenas ficaram nublados e àqueles que tiveram tempo estável, como Pato Branco, Francisco Beltrão e Foz do Iguaçu, que contaram com a presença do sol.

O Simepar informou que entre o domingo (20) e a terça-feira (22), uma frente fria ganha força pelo Sudeste. Estão previstos ventos expressivos a partir do Leste. As temperaturas sobem lentamente, com menor amplitude térmica durante o dia e um pouco de frio nas manhãs e noites.

Ainda conforme o instituto, a La Niña, que é um evento climático atuante no oceano Pacífico, irá influenciar na nova estação, com variações bruscas de temperatura, períodos com tempo seco, veranicos e nevoeiros, além de geadas.

No geral, os meses de abril, maio e junho, no estado do Paraná, apresentarão diminuição no volume de chuva em relação ao verão devido ao deslocamento das massas de ar frio e seco. A direção predominante do vento médio passa a ocorrer do sul para o norte do continente, favorecendo a entrada de sistemas de alta pressão atmosférica, que tem como característica o ar frio e seco. Com isso, o intervalo entre as chuvas se torna maior e está associado principalmente à passagem de frentes frias.

Já em relação à ocorrência de chuvas, a previsão é que elas fiquem entre próxima e abaixo da média climatológica em todas as regiões, com distribuição irregular no tempo e no espaço, como vem ocorrendo nos últimos meses.

Os maiores volumes de chuva devem ser registrados nas regiões Sudoeste e Oeste e os menores no setor norte do Paraná. Em geral, maio apresenta um volume de chuva ligeiramente maior que abril e junho.

CLIMATOLOGIA – No Paraná, o outono se caracteriza pela redução no volume de chuvas em relação ao verão, causado pelo deslocamento de massas de ar frio e seco. A direção predominante do vento médio do sul para o norte do continente favorece a entrada de sistemas de alta pressão atmosférica. Aumenta o intervalo entre as chuvas, associado à passagem das frentes frias. Maio costuma ser o mês mais chuvoso. Os maiores volumes costumam ocorrer nas regiões Sudoeste e Oeste. Já os menores são registrados no Norte.

O outono chega ao fim em 21 de junho de 2022, às 6h14, e dará lugar ao inverno, que deve ser intenso esse ano.