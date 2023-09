Ossada encontrada em aterro sanitário é levada para Curitiba

A ossada de uma mulher encontrada no aterro sanitário de Cascavel, no oeste do Paraná, será encaminhada para Curitiba, para análise especializada. De acordo com reportagem do G1, a Polícia Civil informou que o exame feito Instituto Médico Legal (IML) de Cascavel não conseguiu determinar a causa da morte. Os restos mortais estavam dentro de uma sacola e foram levados ao local em uma caçamba de entulhos coletados em Santa Tereza do Oeste, na mesma região do estado. A sacola foi localizada na última quinta-feira (7) por trabalhadores.

O corpo seria de uma mulher, com cabelos longos que estavam trançados. Conforme a polícia, não há em Santa Tereza nenhum desaparecimento registrado com características compatíveis as encontradas na ossada. Ainda segundo a polícia, até o momento ninguém compareceu à delegacia em busca de informações.

A causa da morte pode determinar a linha de investigação da polícia.

