Ossada é encontrada em campus de universidade particular

Uma ossada humana foi encontrada durante obras num terreno na Avenida Santo Amaro, Zona Sul de São Paulo. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública (SSP), no endereço da ocorrência está localizado um campus do Centro Universitário FMU, instituição de ensino superior privada.

O caso aconteceu em 4 de maio, quando o representante de uma empresa de engenharia compareceu ao 15º Distrito Policial, do Itaim Bibi, para informar sobre a localização de restos mortais durante o processo de escavação numa obra de retificação de divisa.

Em nota, a FMU afirma que não é proprietária do local que estava em obras e que, portanto, o processo não estava sob condução da instituição.

A identidade da vítima ainda não é conhecida. O 96º DP — Cidade Monções investiga o caso, registrado como morte suspeita.

Com informações do g1.

