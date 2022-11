Órgãos estaduais terão recesso de sexta a terça; confira a programação

Da Redação

Serviços essenciais, que não admitem paralisação, como hospitais e delegacias de polícia, atenderão normalmente

Os órgãos, empresas e instituições do Governo do Estado cumprem período de recesso de sexta-feira (11) a terça-feira (15). Serviços essenciais, que não admitem paralisação, como hospitais e delegacias de polícia, atenderão normalmente.

Os museus estaduais estarão abertos e com exposições recém-inauguradas. Também está em andamento a Festa Literária Anual da Biblioteca Pública, em Curitiba, oportunidade para mergulhar na cultura dos livros.

O feriado do Dia do Servidor, em 28 de outubro, foi transferido para esta sexta, portanto não haverá expediente normal nesta data nas repartições públicas. Na segunda-feira (14), foi decretado ponto facultativo e, na terça-feira, 15 de novembro, é feriado nacional da Proclamação da República. Todas as atividades retornam ao normal na quarta-feira (16).

Confira:

HOSPITAIS DO ESTADO – Atendimento normal todos os dias.

SEGURANÇA PÚBLICA – Todas as Delegacias do Estado funcionam em regime de plantão de sexta-feira a terça-feira (11 a 15). As unidades administrativas estarão fechadas no período. O expediente integral retorna na quarta-feira (16).

AGÊNCIAS DO TRABALHADOR – A Agência do Trabalhador de Curitiba e a Agência do Trabalhador da Cultura fecham de sexta (11) a terça-feira (15). No Interior, porém, funcionam normalmente na sexta-feira e fecham na segunda e terça. Para ter informação sobre a oferta de vagas de emprego, clique AQUI.

BIBLIOTECA PÚBLICA – Abre na sexta, sábado e segunda. Fecha no feriado de terça-feira. Confira a programação até sábado (12) da sexta edição da Festa Literária Anual, a Flibi, que inclui palestras, debates, oficinas, exposições, sessões de filmes, atividades para crianças e apresentações de música e teatro.

CEASA – Apenas a Ceasa Maringá abre na terça-feira (15). Nesta sexta-feira e na segunda-feira, todas as unidades (Curitiba, Foz do Iguaçu, Londrina, Maringá e Cascavel) têm funcionamento normal. AQUI estão endereços, horários e dias de funcionamento normal. A administração Central da Ceasa Paraná, em Curitiba, estará fechada de sexta até terça-feira.

CEIM – O Centro de Informação para Migrantes, Refugiados e Apátridas do Paraná estará fechado de sexta a terça.

ATENDIMENTO À MULHER – O Centro de Referência e Atendimento à Mulher (CRAM) em Situação de Violência estará fechado de sexta a terça.

COHAPAR – Não haverá atendimento ao público na sede e escritórios regionais da companhia de sexta até terça-feira. Os serviços de emissão de 2ª via de faturas, cadastro em projetos habitacionais, consulta a empreendimentos por município e pedidos de emissão de escritura continuam disponíveis no site da Cohapar. A partir de quarta (16) todos os postos de atendimento voltam a funcionar normalmente no presencial e com prestação de serviços via telefone e WhatsApp.

COPEL – As agências da Copel estarão fechadas no dia 15. O consumidor pode acessar os serviços pelo site da companhia, pelo Aplicativo Copel ou WhatsApp Copel (41) 3013 8973.

DETRAN – Não haverá expediente nas unidades de Ciretrans de todo o Estado de sexta a terça-feira. As atividades retornam ao normal na quarta-feira (16), das 8h às 14h. O Detran Paraná lembra a possibilidade de acesso ao novo portal para diversos serviços personalizados, assim como pelo aplicativo Detran Inteligente e pelo 0800 643 73 73.



FARMÁCIAS DO PARANÁ – As farmácias do Governo do Estado fecham segunda e terça-feira. Nesta sexta-feira, estarão abertas as seguintes unidades: 2ª RS Metropolitana, 3ª RS Ponta Grossa, 4ª RS Irati, 5ª RS Guarapuava, 7ª RS Pato Branco, 10ª RS Cascavel, 11ª Campo Mourão, 14ª RS Paranavaí, 16ª RS Apucarana, 17ª RS Londrina, 19ª RS Jacarezinho e Centro Psiquiátrico Metropolitano.

HEMEPAR – As unidades do Centro de Hematologia e Hemoterapia do Paraná terão a seguinte escala de funcionamento:

Apucarana – aberto sexta e sábado/fechado segunda e terça-feira.

Campo Mourão – fechado sexta-feira, segunda e terça.

Cascavel – fechado sexta, segunda e terça-feira/ aberto sábado (12).

Cianorte – fechado de sexta-feira a terça-feira.

Cornélio Procópio – aberto sexta e segunda-feira/ fechado sábado e terça-feira.

Curitiba – Hemepar – aberto sábado e segunda-feira/ fechado sexta e terça-feira.

Curitiba –Biobanco – fechado terça-feira/ aberto sexta, sábado e segunda-feira.

Francisco Beltrão – fechado sábado, segunda e terça-feira. Aberto sexta-feira.

Foz do Iguaçu – fechado terça-feira / aberto sexta, sábado e segunda-feira.

Guarapuava – fechado sexta, sábado e terça-feira/ aberto segunda-feira.

Irati – fechado de sexta, segunda e terça-feira.

Ivaiporã – não faz coletas.

Jacarezinho – fechado sábado e terça-feira/ aberto sexta-feira.

Londrina – fechado terça-feira/ aberto sexta, sábado e segunda-feira.

Maringá – fechado segunda e terça-feira / aberto sexta e sábado.

Paranaguá – fechado sexta, sábado, segunda e terça-feira.

Paranavaí – fechado sexta, sábado e terça/ aberto segunda-feira.

Pato Branco – fechado sexta e terça-feira/ aberto segunda.

Ponta Grossa – fechado sexta-feira e sábado / aberto segunda.

Telêmaco Borba – fechado sexta-feira, segunda e terça.

Toledo – fechado sexta-feira, segunda e terça.

Umuarama – fechado sábado e terça-feira/ aberto sexta e segunda-feira.

União da Vitória – fechado sexta-feira, sábado e terça-feira/ aberto segunda.

COMPAGAS – Não haverá expediente na segunda e terça-feira e a agência de atendimento presencial também estará fechada. Informações e solicitações podem ser feitas pelo telefone 3004-3400. Os clientes também podem obter informações sobre as faturas pela plataforma Compagas Virtual. Para avisos de emergências, a Central de Atendimento pode ser acionada pelo 0800 643 8383.

JUNTA COMERCIAL – O atendimento ao público está suspenso de sexta a terça-feira.

PARQUES ESTADUAIS – Estarão abertos todos os dias de recesso e feriado (sexta, sábado, domingo, segunda e terça): Parque Estadual Pico do Marumbi; Parque Estadual Rio da Onça, Parque Estadual Serra da Baitaca, Parque Estadual do Monge, Parque Estadual de Vila Velha, Parque Estadual do Cerrado, Parque Estadual do Guartelá, Parque Estadual do Lago Azul, Parque Estadual Vila Rica do Espírito Santo; Parque Estadual de São Camilo; Parque Estadual Cabeça do Cachorro, Parque Estadual Rio Guarani, Parque Estadual Pico do Paraná, Parque Estadual Salto São Francisco da Esperança, Ilha do Mel, Monumento Natural Salto São João, Parque Estadual João Paulo II e Parque Estadual Vitório Piassa.

Estarão fechadas: Parque Estadual de Ibicatu, Parque Estadual de Ibiporã, Parque Estadual do Palmito, Parque Estadual Mata São Francisco, Parque Estadual de Campinhos e Estação Ecológica do Caiuá.

PROCON – O atendimento ao público é feito normalmente na sexta-feira Segunda e terça-feira estará fechado. O atendimento online acontece pelo site.

RECEITA ESTADUAL – Agências e Delegacias da Receita Estadual fecham de sexta-feira a terça-feira.

SANEPAR – As Centrais de Relacionamento da Sanepar em Matinhos, Guaratuba e Pontal do Paraná estarão abertas das 9h às 15h no dia 14. Não haverá atendimento presencial nas demais agências da Sanepar na segunda e terça. Atendimento segue pelo 0800 200 0115 (24 horas por dia).

