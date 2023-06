Organização envolvida no tráfico de drogas e armas é alvo da PCPR

A Polícia Civil do Paraná (PCPR) e a Polícia Civil do Mato Grosso do Sul (PCMS) prenderam em flagrante dois homens, de 24 e 29 anos, e apreenderam um adolescente, de 17, por tráfico de drogas, na manhã desta quinta-feira (22).

continua após publicidade

A ação aconteceu simultaneamente em Londrina e Cambé, na região Norte do Estado, e no município de Corumbá, no Mato Grosso do Sul.

De acordo com a PCPR, a operação foi deflagrada visando desarticular uma organização criminosa envolvida na distribuição de drogas e armas em Londrina e Cambé.

continua após publicidade

- LEIA MAIS: Homem é preso em flagrante pela PCPR após agredir a esposa de 69 anos

Foram cumpridos 12 mandados de busca e apreensão. As equipes policiais localizaram e apreenderam 24 gramas de maconha, três gramas de cocaína, dois comprimidos de ecstasy, celulares, balança de precisão e R$ 871.

Os indivíduos foram conduzidos à Divisão Estadual de Narcóticos da PCPR (Denarc) em Londrina.

DENÚNCIAS – A PCPR solicita a colaboração da população com informações que auxiliem em investigações contra o tráfico de drogas. As denúncias podem ser feitas de forma anônima, pelos números 197, da PCPR, 181 do Disque-Denúncia ou (43) 3348-7363, diretamente à equipe de investigação.

Siga o TNOnline no Google News