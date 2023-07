Organização criminosa envolvida com tráfico e sequestro é alvo da PCPR

A Polícia Civil do Paraná (PCPR) faz uma operação desde o início da manhã nesta terça-feira (18) para cumprir 18 ordens judiciais contra um grupo criminoso ligado ao tráfico de drogas e lavagem de dinheiro em diversas empresas. Entre as ordens judiciais estão cinco mandados de prisão preventiva e 13 de busca e apreensão.

A ação acontece simultaneamente em Curitiba, Campina Grande do Sul, Pinhais e Piraquara, na Região Metropolitana da Capital.

De acordo com as investigações, um dos suspeitos envolvidos no tráfico de drogas teve um desentendimento com o sócio de uma empresa do qual também era dono e que era usada para lavagem de dinheiro. Após desconfiar que esse outro proprietário estaria subtraindo valores do estabelecimento, o indivíduo, com o auxílio de outros integrantes do grupo, o sequestrou e levou para Londrina, no Norte do Estado.



A apuração da polícia indica que ele não sabia do esquema criminoso e não estava envolvido. O sequestrado foi agredido, extorquido e ameaçado, fazendo com que ele trabalhasse de forma forçada e passasse ao suspeito essa parte da empresa e um veículo.

