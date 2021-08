Da Redação

Operário e CCR RodoNorte entregam cestas básicas para a APAE

O Operário Ferroviário e a CCR RodoNorte realizaram, durante esta semana, a entrega das cestas básicas referentes à parceria firmada. O clube e a concessionária anunciaram, em abril deste ano, que parte do valor do patrocínio destinado à equipe profissional seria revertido em ações sociais.

Nesta semana, as doações de cestas básicas, referentes ao mês de julho, foram destinas às crianças e adolescentes da Escola Profissional Piamartina Instituto João XXIII e a Associação Pais e Amigos dos Excepcionais – APAE de Ponta Grossa PR.

Além da CCR RodoNorte e do Operário, mais empresas se uniram à causa e contribuíram na entrega das cestas básicas. São elas: Lojão do Keima, Lojas MM, Grupo GMAD, Costa Teixeira, VVM Hortifrutigranjeiros, Construtora Ilha Bela, Nova Vida Distribuidora de Carnes, Agropecuária Alberti e Óticas Diniz.

Família Alvinegra

As ações sociais realizadas pelo Operário fazem parte da Família Alvinegra, divisão de projetos sociais do clube criada em 2018 para firmar parcerias com instituições e contribuir com a sociedade.