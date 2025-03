Operação Vida provoca queda de homicídios e feminicídios no Paraná

A ação é feita a partir de um planejamento de inteligência para atuação ostensiva e investigativa em cidades com indicadores mais altos do que a média estadual

Após a apresentação da diminuição recorde nos indicadores de homicídios em 2024, a Secretaria da Segurança Pública do Paraná apresentou nesta terça-feira (25) um panorama da Operação Vida, realizada em municípios com altos índices criminais no Paraná. O principal resultado foi a redução de homicídios dolosos e feminicídios no ano passado. O programa une as operações Cidade Segura e Mulher Segura.

Em 2024, os 45 municípios atendidos pela vertente Cidade Segura registraram queda de 7,3% nos homicídios dolosos. Foram 1.130 casos no período, ante 1.219 em 2023. O número acompanhou a tendência de queda da criminalidade de maneira geral, com 1.663 homicídios dolosos entre janeiro e dezembro de 2024, o menor número da série histórica, e queda de 9,4% em relação a 2023, quando foram registrados 1.837 assassinatos.

A ação é feita a partir de um planejamento de inteligência para atuação ostensiva e investigativa em cidades com indicadores mais altos do que a média estadual. Algumas das cidades foram Curitiba, Paranaguá e Foz do Iguaçu, por exemplo. Para ampliar o escopo da iniciativa, a Secretaria da Segurança Pública confirmrou a expansão para 87 municípios em 2025, abrangendo ações estratégicas, fiscalização em acessos das cidades e combate ao crime organizado.

Essa ampliação da operação contará com recursos extraordinários do Governo do Estado para o pagamento de diárias extrajornada aos policiais, garantindo o reforço do efetivo.

“Tivemos uma redução expressiva no número de homicídios onde organizamos a Operação Vida. Neste ano, identificamos a necessidade de ampliar a ação de 45 para 87 municípios com mais homicídios, onde atuaremos de forma integrada para reduzir esse número e continuar o trabalho de controle sobre os indicadores de segurança público”, afirmou o secretário da Segurança Pública, Hudson Leôncio Teixeira.

Em relação à Mulher Segura, que promove, além de combate ao feminicídio e violência doméstica, o empoderamento feminino e palestras de conscientização sobre direitos da mulher para homens e mulheres, houve uma redução de 18% nos feminicídios nas 20 cidades que receberam o programa no ano passado (foram 45 casos em 2024 e 37 em 2023). De maneira geral esse ainda é um problema a ser enfrentado pelas forças de segurança e toda a sociedade: foram 109 casos de feminicídio no último ano.

O secretário da Segurança Pública anunciou que a operação Mulher Segura será ampliada para os 399 municípios em 2025. O Governo do Estado também destinará novos recursos para a realização de palestras ministradas por policiais, ampliando o alcance das ações preventivas. Desde sua implantação, já foram realizadas 421 palestras para mais de 51 mil pessoas.

