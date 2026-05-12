Operação Van Gogh: Gaeco investiga elo de policial com tráfico de drogas no PR

O Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) cumpriu, na manhã desta terça-feira (12), mandados de busca e apreensão nas cidades de Maringá e Santa Fé, no norte do Paraná, para desarticular um grupo suspeito de tráfico de drogas, extorsão e corrupção. A Operação Van Gogh investiga a participação de sete pessoas e uma empresa, incluindo um policial militar da ativa que, segundo o Ministério Público, usava o cargo para garantir apoio logístico, vazar informações sigilosas e fornecer proteção armada aos criminosos.

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Durante as diligências desta terça, uma pessoa foi presa em flagrante pelo crime de receptação.

As investigações, conduzidas pelo núcleo do Gaeco de Maringá, começaram em janeiro deste ano a partir de denúncias sobre a prática de tráfico em Santa Fé. Com o avanço das apurações, os promotores identificaram uma atuação estruturada da quadrilha. O grupo contava com a instrumentalização da força policial para perseguir traficantes rivais e facilitar as operações do bando, configurando também crimes de peculato e corrupção passiva.

Ao todo, as equipes cumpriram oito mandados de busca e apreensão e sete de busca pessoal, direcionados aos endereços ligados aos investigados. As ordens judiciais foram expedidas pelo Juízo de Garantias da Vara Criminal de Santa Fé e pela Vara da Auditoria da Justiça Militar Estadual. A deflagração da operação contou com o suporte tático da Corregedoria-Geral, da Tropa de Choque e do Canil da Polícia Militar do Paraná. O nome da operação, Van Gogh, faz referência a uma característica física do principal investigado pelo esquema.

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