Operação resgata cães subnutridos e apreende 34 galos de rinha no Paraná

Um homem foi preso em flagrante pela Polícia Civil do Paraná na tarde desta sexta-feira (18), no bairro Aeroporto, em Francisco Beltrão, no Sudoeste do Estado, suspeito de cometer crimes de maus-tratos a animais. A ação ocorreu em apoio ao Centro de Zoonoses do município após o recebimento de denúncias anônimas apontando a manutenção de cães e aves em condições insalubres e sem alimentação adequada.

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Durante a vistoria na propriedade, os policiais civis e a médica veterinária responsável identificaram cinco cães em situação de extrema vulnerabilidade. Os exames clínicos constataram sinais severos de subnutrição e ausência de recipientes adequados para água e ração. Diante do laudo técnico, uma cadela e seus dois filhotes, de aproximadamente 40 dias de vida, foram resgatados e encaminhados ao Centro de Zoonoses para receberem cuidados e tratamento veterinário.

No mesmo imóvel, as equipes localizaram 34 galos mantidos em compartimentos individuais. A maior parte das aves apresentava lesões recentes e escoriações pelo corpo compatíveis com combates forçados. No local, também foram apreendidos diversos apetrechos e equipamentos habitualmente utilizados para a prática clandestina de rinhas, material que foi recolhido para instruir o inquérito policial e comprovar a materialidade do crime.

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O proprietário da residência foi detido e conduzido à sede da 19ª Subdivisão Policial de Francisco Beltrão, onde o delegado de plantão ratificou a prisão em flagrante por maus-tratos a animais. Após os procedimentos de polícia judiciária, o homem foi encaminhado à cadeia pública local, sob gestão do Departamento de Polícia Penal do Paraná (Deppen), e permanece recolhido à disposição do Poder Judiciário.