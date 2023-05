Operação: PRF resgata quatro adolescentes em rodovias do Paraná

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Operação Domiduca foi realizada pela PRF

Quatro adolescentes foram resgatados pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) no Paraná durante a Operação Domiduca, que encerrou na quinta-feira (18). A ação aconteceu em todo o Brasil, com início em 2 de maio, com objetivo de combater a exploração sexual e a violência contra crianças e adolescentes.

continua após publicidade .

Os quatro flagrantes no Paraná foram devido à situação de vulnerabilidade, não houve comprovação de exploração sexual ou violência física, mas os fatos seguem sendo investigados por causa dos indícios. Três casos ocorreram na BR-373, em Ponta Grossa. Em um deles uma menina de 16 anos foi resgatada em um posto de combustíveis depois que a PRF foi acionada por um taxista. Ela queria uma corrida até a região da tríplice fronteira, onde iria morar com uma tia.

-LEIA MAIS: PC prende padrasto que abusou de enteada por dois anos, em Apucarana

continua após publicidade .

A garota revelou aos policiais que chegou até Ponta Grossa pegando carona, disse ainda que sofria agressões do padrasto, por isso havia fugido de casa, em Rio do Sul/SC, há dois dias. A adolescente foi encaminhada ao Conselho Tutelar e a Polícia Civil também foi acionada para apurar as agressões.

Outro resgate foi de um menino de 14 anos, próximo a uma borracharia. Ele contou que saiu do centro da cidade até a BR-373 para pedir moedas, pois precisava arrecadar R$ 15 para comprar gás. Os PRFs foram à casa do adolescente e encontraram os pais embriagados. O irmão de 23 anos ficou responsável pelo menor e o Conselho Tutelar foi acionado.

Em outro flagrante a equipe se deparou com uma menina de 13 anos parada embaixo de uma passarela da rodovia. Ela foi levada para a mãe e o Conselho Tutelar foi acionado.

continua após publicidade .

Outro caso foi na BR-163, em Guaíra, onde uma indígena de 17 anos caminhava às margens da rodovia. Ela disse que iria para Itaquiraí/MS, cidade que fica há 80 quilômetros, onde mora com os pais e seu filho de seis meses de idade. O Conselho Tutelar foi acionado para os encaminhamentos necessários.

OUTROS FLAGRANTES

A Operação Domiduca, realizada em parceria com diversos órgãos estaduais e municipais, atingiu 3.500 pessoas com atividades de repressão e prevenção e educativas por meio de palestras e abordagens no trânsito, em todas as regiões do Estado.

continua após publicidade .

Cerca de 20 estabelecimentos como casas noturnas, bares e prostíbulos foram fiscalizados, além de outros 150 locais como postos de combustíveis, pontos de parada e descanso para motoristas e de carga e descarga.

Um mandado de prisão foi cumprido numa casa noturna e 250 mil maços de cigarros contrabandeados foram apreendidos.

Siga o TNOnline no Google News