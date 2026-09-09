Operação prende suspeitos de aterrorizar mãe e filhos durante assalto em Londrina

A Polícia Civil de Cambé deflagrou uma operação na Zona Leste de Londrina que resultou na prisão de três suspeitos de integrar uma quadrilha especializada em roubos violentos a residências e tráfico de drogas. A ação, que cumpriu oito mandados de prisão e de busca e apreensão, teve como alvo principal desarticular o grupo responsável por aterrorizar uma família no final de agosto, além de cometer outro assalto em Cambé dias antes.

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Entre os detidos nesta nova fase da investigação está o homem apontado como o motorista de fuga da quadrilha, que responderá judicialmente pelos mesmos crimes que os executores diretos. Segundo o delegado Ricardo Trinkel, responsável pelo caso, os criminosos agiam com extrema violência e há fortes indícios de envolvimento do bando em outros delitos na região. A operação contou ainda com o apoio do grupo de operações com cães da Guarda Municipal para auxiliar nas buscas relacionadas ao tráfico de entorpecentes, que seria outra ramificação criminosa do grupo.

O estopim para o aprofundamento das investigações foi um assalto ocorrido na manhã de 31 de agosto, na Vila Ricardo, em Londrina. Na ocasião, uma mulher e seus dois filhos, de 12 e 14 anos, foram rendidos no momento em que abriam o portão da garagem de casa. Três homens armados desceram de um Chevrolet Cobalt e exigiram um cordão de ouro, enquanto o motorista aguardava no veículo. A ação só foi interrompida porque disparos de arma de fogo foram ouvidos nas proximidades, o que assustou os assaltantes e os fez fugir sem levar nenhum pertence da família.

No mesmo dia desse crime em Londrina, a Polícia Militar já havia conseguido realizar prisões em flagrante ligadas ao grupo após uma denúncia anônima. Uma testemunha seguiu o veículo usado no roubo e acionou as autoridades informando que os suspeitos estavam em frente a uma oficina mecânica no Jardim Pioneiros, trocando as placas do carro para tentar despistar a polícia.

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Com a chegada da viatura ao esconderijo, os homens tentaram fugir a pé pelos fundos do imóvel e, durante a correria, dispensaram maços de dinheiro no chão. A PM conseguiu apreender mais de quatro mil reais em espécie e prendeu suspeitos em flagrante. Nas buscas dentro da residência utilizada pela quadrilha, os policiais não encontraram drogas, mas apreenderam um caderno contendo diversas anotações relacionadas ao tráfico. Foi a partir dessas primeiras provas que a Polícia Civil mapeou o restante da associação criminosa, culminando na operação deflagrada agora para tirar todos os integrantes de circulação.